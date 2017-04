Zámek v Hošťálkovech vznikl koncem 17. století na místě starší tvrze. V roce 1945 byl původním majitelům zkonfiskován, pak v něm byl umístěn domov důchodců a poté až do roku 2005 ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy. Za tu dobu neprošel zásadní generální opravou, a tak je podle památkářů nejautentičtěji dochovaným zámkem na Bruntálsku. Současní majitelé jej koupili v dražbě v roce 2007, nyní je zámek majetkem spolku Renesance.

„Průběžně se tam majitelé snaží dělat udržovací práce, aby do objektu nezatékalo, postupně se odkryly všechny podlahy, obložení stěn. Dva roky intenzivně chystají projekty, chtějí se zapojit do evropských programů, bohužel v prvním kole jim to nevyšlo o tři body, letos se chystají do druhého kola," řekla referentka památkové péče Městského úřadu v Krnově Andrea Šírová.

Zkušební prohlídka přilákala 600 lidí



Majitelé chtějí zámek co nejdříve zpřístupnit turistům. Zatím se do něj návštěvníci mohou podívat jen výjimečně, naposledy to byla velikonoční prohlídka o uplynulém víkendu, kdy přišlo okolo 600 lidí. Správce, kterému lze zatelefonovat, ale umožní zájemcům podívat se do zámecké kaple a nahlédnout na slavnostní schodiště.

Podle památkářů je zámek nejautentičtěji dochovaným zámkem na Bruntálsku.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Zámek je prázdný. Kdo jej ale navštívil i před rokem, mohl si letos všimnout, že se v něm udělal kus práce. „V loňském roce dostali majitelé příspěvek a dokončili za to sanaci stropních trámů, takže mohly zmizet nevzhledné podpěry na chodbách. Vloni se tam proinvestovaly tak dva milióny korun," řekla Šírová.

V nejbližší době by měla začít oprava střechy, která není v dobrém stavu. Novější materiály by na ní měla nahradit břidlice, která tam dříve byla. „Připravujeme česko-polský projekt, vyřizuje se dotace. Pokud by prošla, jsou v plánu renovace podlah, odkrývky fresek, ty jsou v celém prvním patře, a komplet příprava na prohlídkovou trasu pro návštěvníky, infocentrum a všechno, co k tomu patří," řekl Patrik Ruszó.

Přibyde snad i ubytování



Informační centrum by mělo vzniknout v přízemí, kde se už prostory částečně upravují. „Jsou tam na to vyčleněné tři místnosti. Vznikne i sociální zařízení pro personál i návštěvníky včetně imobilních osob," uvedla Šírová.

Jan Ruszó řekl, že by na zámku měl vzniknout klasický prohlídkový okruh. „Máme přislíbené z jiných zámků, že nám tam dají nějaké zařízení, nábytek. V budoucnu bychom tam chtěli udělat i nějaké malé ubytování ve stylu penzionu nebo apartmánu. Každopádně chceme, aby to sloužilo veřejnosti," řekl.

Pokud by se podařilo získat dotaci, mohl by se slezský zámek turistům trvale otevřít možná už v roce 2019. Patrik Ruszó řekl, že v budoucnu by rádi poslední patro zámku vrátili sociálním službám a vybudovali tam nejspíš penzion pro důchodce.