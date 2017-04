„Návštěvníkům jsme se rozhodli nabídnout tentokrát úchvatný průlet světem, jehož spojovacím bodem jsou masky všech možných podob,“ uvedl ředitel olomouckého výstaviště Jiří Uhlíř. Obzvláště pestrá je díky zvolenému tématu zejména hlavní expozice v největším pavilónu A.

„Navázali jsme na tradici posledních let, kdy na naše výstavy zveme hosty z atraktivních zemí celého světa, a podařilo se nám domluvit spolupráci s velvyslanectvím Thajského království, které v pavilónu A představuje svou vlastní expozici,“ podotkl Uhlíř. V pavilónu se představují také členové Českého zahrádkářského svazu, spatřit tu lze i produkty dalších domácích i zahraničních pěstitelů.

Maskování v přírodě



„V přízemí pavilónu A mohou návštěvníci zhlédnout i soutěžní práce letošní floristické soutěže vyhlašované tradičně u příležitosti jarní Flory Svazem květinářů a floristů ČR. I pro ni bylo téma masek hlavní,“ konstatovala garantka veletrhu Jana Jirovská s tím, že účastníci soutěže se inspirovali výpravným filmem Avatar, mystickou krajinou připomínající právě tento snímek a zároveň i typickou thajskou přírodní scenérii.

Převleky a maskování nejrůznějších podob v podání přírody hrají hlavní roli rovněž v pavilonu C, a to díky Českému zahrádkářskému svazu. Ten zde představuje expozici nazvanou Kamufláží k přežití, která návštěvníky seznamuje s rafinovanými metodami maskování, jimiž se rostliny a živočichové více či méně úspěšně snaží odolávat nástrahám okolního světa.

Lidé mohou na olomouckém výstavišti spatřit mj. masky všech možných podob.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Na terase pavilónu A mohou zájemci ochutnat, a případně si i zakoupit vybrané regionální potraviny. Menší pavilón E nabízí návštěvníkům expozici bonsají vytvořenou ve spolupráci s Bonsai museum Isabelia ze Starého Města u Uherského Hradiště. Je tu i odborná poradna a možnost zakoupení bonsají.

Po úspěchu včelařské výstavy, která byla na loňské letní Floře, je letos na té jarní výstava Hanácká včela. V pavilónu H jsou vedle včelstev a úlů také včelařské potřeby a pomůcky, připraveny jsou tematické přednášky a poradny, nechybí ani prodej medu nebo medoviny.

Ochlazení pomohlo



Poprvé jsou součástí olomoucké květinové výstavy Farmářské trhy Flora, a to v Rudolfově aleji Smetanových sadů. Souběžně s jarní Florou se na výstavišti koná veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm, nechybějí ani tradiční jarní zahradnické trhy. Návštěvníci je najdou v pavilónu G a také na venkovních plochách Smetanových sadů.

Souběžně s veletrhem Flora probíhají na olomouckém výstavišti i jarní zahradnické trhy.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Třeba na sortimentu květin se naopak nijak nepodepsalo chladné počasí posledních dnů. „To ochlazení nám spíše pomohlo, protože jsme už nestíhali pěstovat a počasí, které je nyní, nám pomáhá rostliny dopěstovat, a to co do sortimentu, tak i množství,“ poznamenal předseda Svazu květinářů a floristů ČR Jiří Horák.

Otevřeny i exotické skleníky



Jarní Flora nabízí návštěvníkům i doprovodný program, jehož stěžejní část se koná na scéně Samba naproti palmovému skleníku. Po dobu konání veletrhu budou rovněž otevřeny sbírkové skleníky s exotickou květenou a univerzitní botanická zahrada se zajímavými rostlinnými exponáty. Lidé budou moci zamířit i do rozária v Bezručových sadech.

Brány jarní Flory budou otevřeny až do neděle denně od 9 do 18 hodin. Pro návštěvníky jsou připraveny odstavné plochy pro vozidla. Parkovací plocha s kapacitou zhruba 1 000 míst je k dispozici v areálu obchodního centra Šantovka. Pro autobusy je vyhrazeno parkoviště na ulici Holická.