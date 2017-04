Více než 900 miliónů dolarů, což jsou přibližně čtyři procenta hodnoty společnosti - to je suma, o kterou se od pondělka propadla hodnota společnosti United. Od té chvíle se sice pohnuly akcie zpět zhruba o 1,5 procentního bodu, ztráta ale stále činí kolem 15 miliard korun.

Ničemu rozhodně nepomohl ani tweet ředitele společnosti, ve kterém se neomluvil danému pasažérovi za jednání, ale doslova napsal, že se omlouvá za to, že se budou muset aerolinky o tyto pasažéry znovu postarat. Vyjádření, které na Twitteru vyvolalo podobnou bouři jako samotné původní video.

United Airlines stock is being re-accomodated. $UAL pic.twitter.com/Zvr6a0R5vy — Anthony De Rosa 🗽 (@Anthony) 11. dubna 2017

A když se dostal do médií interní e-mail, který poslal ředitel zaměstnancům, aby je pochválil, že se chovali podle firemního protokolu a učinili dokonce víc, než bylo jejich povinností, začal si žít celý incident na internetu svým životem a aerolinky nad situací zcela ztratily kontrolu.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10. dubna 2017

Pokud by člověk označil nedělní incident jako přešlap, byl by vůči aerolinkám United poměrně benevolentní. Pro začátek si vysvětleme pojem z leteckého žargonu, tedy overbooking. Jde o zcela běžnou praktiku, která označuje to, že aerolinky jednoduše prodají na určitý let více letenek, než mají v letadle ve skutečnosti míst. Ne, nestává se to omylem, ale cíleně. V naprosté většině případů totiž někdo nedorazí nebo si let přerezervuje, a tak na palubách vznikají volná místa. Tato praktika situaci řeší a pomáhá aerolinkám maximalizovat efektivitu. Někdy to ovšem nevyjde. Třeba tak, jak zachycuje pondělní video.

Kompenzaci nikdo nechtěl



Co se přesně stalo na palubě letu 3411 společnosti United mířícího z Chicaga do Louisville v Kentucky? Ano, došlo k overbookingu. Na čekací listině byli čtyři zaměstnanci aerolinek mimo službu, kteří se nutně potřebovali dostat do Louisville. Podle ředitele aerolinek Oscara Munoze hrozila situace, že kdyby se nedostali do Louisville, jiný letecký spoj společnosti by kvůli tomu nemusel vzlétnout. A co čert nechtěl, všichni se na let dostavili.

V ten moment tedy přišla na řadu běžná praktika, aerolinky lidem nabídly finanční kompenzaci za to, že přenechají své sedadlo a poletí spojem další den. Ale Chicago se neukázalo býti destinací, kde by kterýkoliv z cestujících byl ochoten zůstat byť i jen o několik hodin déle. Aerolinky nejdříve cestujícím nabídly voucher na 400 dolarů (cca 10 000 korun) a noc v hotelu v Chicagu. Když se nikdo nenabídl, aerolinky zvýšily finanční kompenzaci dokonce na dvojnásobek. I tentokrát - bez úspěchu. Ředitel společnosti tvrdí, že nabízeli dokonce 1000 dolarů. Každopádně však nikdo neměl zájem.

V ten moment došlo na to, že aerolinky musely údajně náhodně vybrat pasažéry, kteří nuceně let opustí, aby mohli být přepraveni zaměstnanci společnosti. Nejdříve byl donucen letadlo opustit mladý pár. Neradi, s tichými protesty, let opustili. I další muž už protestoval, tentokrát hlasitěji. Když byl poté vybrán poslední cestující - 69letý pasažér David Cao, rozjel se celý proces, který aerolinkám přinesl velmi, ale opravdu velmi špatnou reklamu.

Odmítal stále hlasitěji



Pasažér Tyler Bridges popsal deníku The Washington Post chvíle, které následovaly po výběru staršího muže: „Řekl: 'Ne, já tenhle let neopouštím. Jsem doktor a zítra ráno čekám pacienty.' Zaměstnanci aerolinek muži několikrát omluvně zopakovali, že bude muset letadlo opustit, ale ten to odmítal a byl stále naštvanější. Nenadával, ale byl podrážděný a křičel. Víceméně jim řekl, že si ho vybrali, protože je Číňan (ač byl podle jiného svědka z letadla původem z Vietnamu, uvedla BBC)”.

Aerolinky tedy kontaktovaly Chicagský úřad pro letectví, který do letadla vyslal ochranku. Do letadla nastoupili celkem tři muži. Bridges a další cestující začali natáčet videa, která měla brzy oběhnout celý svět. Velká část letadla totiž s asijským pasažérem sympatizovala a následné brutální chování ochranky hlasitě odsuzovala. Mimo kameru muž z ničeho nic začal křičet. Jeden z členů ochranky po něm sáhnul, doslova mu orazítkoval obličej opěrkou před ním a začal ho tahat do uličky.

Muž se vrátil na palubu



Muž byl na záběru z mobilního telefonu evidentně otřesený. Z nosu mu tekla krev, brýle měl spadnuté z očí a jen v šoku svíral telefon ve své ruce. Lidé okamžitě začali na ochranku křičet, že se chová naprosto nepřípustně. Když nastoupili do spoje čtyři zaměstnanci aerolinek, pro které musela být místa uvolněna, vyslechli si také spoustu nepěkných vět o tom, pro jakou společnost to pracují. Jenže tím vše ještě neskončilo. Muž, který byl z letadla vyhozen, se o několik minut později nějakým způsobem, neptejte se nás jakým, dostal zpět na palubu. Se stále ještě zkrvaveným obličejem.

„Musím se dostat domů, musím se dostat domů,” opakoval muž neustále dokola, popisuje Bridges vypjaté chvíle. V ten moment se už zvedla skupina vysokoškolských studentů. Jejich doprovod uvedl, že u tohohle být už nechtějí a následně opustili letadlo. A to museli následně opustit úplně všichni a nemohli nastoupit dříve, než byl muž vyveden podruhé. Či spíše vynesen - tentokrát na nosítkách. Letadlo se vzneslo do vzduchu o dvě hodiny a dvě minuty později. V té chvíli už ale několik videí z incidentu viselo na internetu.

@united you guys will never have a problem with overbooking now that nobody will opt to fly with you. — Billy Joe Kiessling (@buhbuhbilly) 10. dubna 2017

Aerolinky jsou od incidentu pod velkým tlakem a po internetu už koluje i petice volající po odstoupení ředitele aerolinek. Ve chvíli vydání tohoto článku měla bezmála 18 000 podpisů. A nejagresivnější z členů bezpečnostních pracovníků, který muži omlátil hlavu o opěradlo a vytáhl jej z místa, podle informací deníku Washington Post již dostal výpověď. A jedna reakce z Twitteru za všechny: „Chlapci, vy už nebudete mít problém s overbookingem, když s vámi teď nebude nikdo létat.”