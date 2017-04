Aerolinky to nejprve zkoušely po dobrém – lidem, kteří dobrovolně uvolní místo posádce, nabídli 800 dolarů, zhruba 20 000 korun, přespání v hotelu a místo v letadle na další den. Nikdo se ovšem nepřihlásil, a tak se společnost uchýlila k náhodnému výběru. Ten padl i na jednoho cestujícího asijského původu, který ovšem své místo odmítal i po výzvě opustit.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW