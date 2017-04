Jak informují záhřebská a lublaňská média, například na přechodu Macelj, který cestou k moři často využívají i čeští turisté, osobní automobily čekají až 30 minut. Trpělivostí se pak musí obrnit pasažéři autobusů a řidiči kamiónů, kteří stráví na hranicích i více než dvě hodiny.

Podobná situace je i na dalších místech a slovinská policie doporučuje využít k cestě menší hraniční přechody, kde je ale čekání jen o málo kratší. Zdržení způsobila nová pravidla, podle kterých musejí všichni cestující na hranicích schengenského prostoru projít pečlivou kontrolou.

#Slovenia #Croatia border at #Macelj,1day of new #Schengen controls,3hrs & counting.Shameful!This is why people turn back on #EU @JunckerEU pic.twitter.com/fsxxbBCOeI