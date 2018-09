Novinky

Nejlepší cestovní kanceláří pro cesty za poznáním v Evropě i ve světě je podle výsledků TTG Awards CK Adventura, na druhém místě skončil Firo-tour, třetí CK Alvarez. Nejlepší cestovní kanceláří pro dovolené s dětmi je Exim tours, druhý skončil Čedok a třetí Alexandria. Za pobyty v České republice získaly ocenění cestovní kanceláře Atis, Čedok a Firo-tour.

Pokud na svých cestách plánujete zavítat na Blízký východ či do Afriky, měli byste vědět, že na první příčce skončila CK Blue Style, na druhé Time Travel a na třetí Blue Sky Travel. Nejlepšími cestovní kancelářemi pro cesty do Ameriky jsou America Tours, ESO Travel a Soleada. Na cestách do Asie by pak měly nejlépe doprovodit cestovní kanceláře Eso Travel, China Tours a Asiana.

Nejlepší leteckou společností byly vyhlášeny aerolinky Emirates, následované ČSA a Korean Airlines. Nejaktivnější zahraniční turistickou centrálou se zastoupením v ČR je Národní turistický úřad Dominikánské republiky, druzí skončili Švýcaři a třetí Thajsko. Nejlepším startupem nebo inovací v cestovním ruchu je projekt Cryptomania.