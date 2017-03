Praha



Vepřové hody na Náplavce

Pro všechny, kteří si rádi pochutnávají na delikatesách, jsou v sobotu na Smíchovské náplavce přichystány vepřové hody. První ročník akce nabídne návštěvníkům širokou nabídku zabijačkových specialit, ale těšit se můžete na sladký protipól v podobě buchet či koláčů, z tekutých zástupců na pivo či cider. První nedočkavci mohou dorazit hned v 10:00 hodin. Více informací najdete zde.

Návštěva vlády

Zajímá vás, jak vypadá zevnitř budova, kde pravidelně zasedá česká vláda? Pak nevynechejte sobotní den otevřených dveří ve Strakově akademii. Těšit se můžete na prohlídku vybraných prostor úřadu, například jednací sál vlády nebo pracovnu premiéra. Více podrobností zde.

Barista roku

Tradiční soutěž o baristu roku se uskuteční o víkendu v prostoru Jatka 78. Účastníci se utkají v umění přípravy espressa a cappuccina, důraz je kladen na technickou vyspělost či výběr kávy. Co by to ovšem bylo za akci, kdyby návštěvníci finálové kávy nemohli ochutnat? Kromě klasických nápojů se můžete těšit také na kategorii, ve které se mísí klasické espresso s alkoholickým nápojem. Další podrobnosti najdete zde.

Středočeský kraj

Kurzy v pivovaru

Milujete pivo? Právě pro vás si Krušovický pivovar nachystal v sobotu speciální kurzy, na kterých se seznámíte s technologií výroby piva a dostanete příležitost si ji vyzkoušet na vlastní pěst. Mimo to se můžete zúčastnit také kurzu pivního sommelierství, ve kterém se naučíte správné degustaci a hodnocení zlatavého moku. Ceny kurzů a další podrobnosti najdete zde.

Festival ProTibet

Benefiční akce na podporu Tibetu, konkrétně na podporu vzdělání buddhistických mnišek v Himalájích, se uskuteční v sobotu v Lysé nad Labem. V klubu Patro se můžete těšit například na projekci snímku, který vás seznámí s bojem za svobodu Tibetu, dále na přednášku o rozvojových projektech nebo výstavu s tibetskou tematikou. Akci samozřejmě doplní charakteristická hudba i vůně. Více se dozvíte zde.

Jihočeský kraj

Tajemná Indonésie

Chtěli byste se podívat do daleké Indonésie? Když už ne do té skutečné, můžete zavítat na výstavu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V jeho prostorách totiž vyrostla unikátní džungle s vodopády i živými zvířaty. Navštivte skrze expozici deštné lesy Nové Guineje či Šalamounových ostrovů. Odhalíte záhady, rituály i zvyky divokých míst naší planety. Další informace o výstavě najdete zde.

Plzeňský kraj

Inspirace Loosem

K Plzni neodmyslitelně patří bytové interiéry, které navrhnul světoznámý architekt Adolf Loos. Pod jeho vlivem 13 českých umělců prezentuje díla, která jsou těmito byty inspirovány. Na výstavu můžete vyrazit do Západočeské galerie v Plzni, koná se až do konce dubna. Vstupné je za 20 korun, více o expozici najdete zde.

Karlovarský kraj

Prohlídka sídlišť

Karlovarská sídliště Tuhnice a Drahovice se dnes řadí mezi takzvaná krásná sídliště 60. let. Pokud je chcete blíže poznat i vy, a možná se dozvědět i nějaké nečekané informace, zavítejte na komentovanou prohlídku, která proběhne v neděli. Na procházce vás provede historička architektury, která zodpoví i na vaše případné dotazy. Sraz je v 14:00 hodin v Krymské 41. Do půlky března také probíhá ve Varech výstava Příběh paneláku. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Recyklus

Pokud máte rádi písničky zpěváka Tomáše Kluse, neopomeňte dorazit na chomutovskou zastávku jeho turné Recyklus. Během něj zazní skladby ze všech pěti alb. Hlavní myšlenkou koncertní šňůry je mimo jiné také nenásilnou cestou šířit osvětu o recyklování odpadu. Akce se koná v Městské sportovní hale a cena vstupenky je 490 korun. Více zde.

Liberecký kraj

Náš císař

Už tuto neděli končí v Severočeském muzeu Liberec výstava Náš císař věnovaná Františku Josefu I. Ta se koná u příležitosti stého výročí vladařovy smrti. V expozici se dozvíte, jak se v průběhu jeho dlouhého panování měnil svět a které předměty k tomuto období neodmyslitelně patří. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Žabí závod

Pokud vás lákají netradiční závody, zkuste dát šanci Žabímu běhu, který se uskuteční v neděli v Prachovských skalách. O co vlastně jde? Jedná se o závod na odhadnutý čas, na kterém můžete běžet, jít, skákat či se jinak pohybovat po vyznačené trase. Ta je dlouhá sedm kilometrů a podstatou je zdolat ji za předem stanovený čas. Závod není věkově omezen, plusové body jsou také za žabí převleky či doplňky. Podrobnosti o netradičně laděné akci najdete zde.

Pardubický kraj

Noční prohlídky kláštera Králíky

Pod rouškou noci se s průvodcem můžete tuto sobotu vydat na prohlídku kláštera Králíky. Noční prohlídky začínají od 19:30, projdete se ambity, kryptou, kaplí Svatých schodů, kostelem i klášterní zahradou. Nezapomeňte si udělat rezervaci a teple se obléct. Více informací k prohlídkám najdete zde.

Vysočina

Oslava židovského svátku

Přijďte v sobotu oslavit židovský svátek purim v Třebíči. Ten je považován za nejveselejší, připomíná záchranu národa před intrikami perského vezíra. Na programu je prohlídka Zadní synagogy a židovské domácnosti v Domě Seligmana Bauera, kterou doplní ochutnávka košer vína. Odpoledne je pak připravena veselice s přehlídkou karnevalových masek. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Výstavy vín

V sobotu se v Jihomoravském kraji uskuteční výstavy vín. Na jednu z nich můžete zavítat do Mikulova, kde vás čeká zhruba 500 vzorků bílých i červených vín ze zdejší vinohradické podoblasti, atmosféru dokreslí také cimbálovka. Na druhou výstavu vín můžete vyrazit do Čejkovic. I tam se můžete těšit na kvalitní vína, a to jak od velkoproducentů, tak i malých vinařů z celé Moravy. Více najdete zde a zde.

Olomoucký kraj

Zóna Černobyl

Výstava o pravděpodobně největší jaderné havárii se koná v šumperském muzeu. Expozice odhaluje současnou podobu elektrárny Černobyl a jejího přilehlého okolí, zejména města Pripjať. Fotografie jsou doplněny hudební kompozicí a projekcí nevytištěných snímků. Plné vstupné je za 30 korun. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

Fashion Point

Studenti Fakulty multimediálních komunikací ukážou svému okolí, že Zlín je město se stylem. Přijďte se o tom v sobotu přesvědčit do Baťova institutu. Čekají vás interaktivní přednášky na téma módy, market s lokálními značkami, ale také výstava nebo módní přehlídka. Akce bude zakončená afterparty. Detailní popis akce najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Prohlídka dolu

Černouhelný hlubinný důl Michal je už zavřen od roku 1994, v současné době se můžete jako návštěvník projít jeho budovami. Tuto sobotu správa dolu přináší komentované prohlídky Cesta havíře a zázemí, zahrnující místa, kudy musel projít havíř, než obdržel potřebné vybavení a výstroj, strojovnu a kotelnu. Předem si raději rezervujte vstupenky. Více informací najdete zde.