Jak se čuníci na jednom z bahamských ostrovů původně ocitli, nikdo neví — nebo to zůstává dobře střeženým marketingovým tajemstvím. Legenda tvrdí, že k pobřeží doplavali, když nedaleko ztroskotala loď, která je převážela. Jisté ale je, že se turistům vždy postarali o nevšední zážitky, když s nimi plavali v tyrkysové vodě, a že jejich domovu už nikdo neřekne jinak než Prasečí pláž, i když jeho skutečné jméno je Big Major Cay.

I wanna go to Pig Beach 😿💔 pic.twitter.com/Z34e91DLGv

Událost, kdy sedm čuníků zemřelo, ovšem hýbla žlučí jednomu z jejich majitelů. „Někdo jim dal špatné jídlo, čímž je otrávil. Už jsme zaregistrovali, že lidé jim jsou schopni cpát všechno možné, klidně i rum či pivo, a že si s nimi také dělají, co se jim zlíbí. Klidně si jim vlezou na záda a projíždějí se,“ řekl Wayde Nixon pro tamní list Nassau Guardian. Není ovšem jasné, zda prasata někdo otrávil úmyslně, nebo se jednalo o nešťastnou náhodu.

Who’s ready to go to the #Bahamas to #swimwiththepigs??

Call 1-855-9-CRUZIN or visit https://t.co/3RRbdFBWIu #TTOT #Miami #PigBeach #Pig pic.twitter.com/EpuSI4miDM