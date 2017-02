Jedná se navíc o historickou událost, společnost Airbus totiž vůbec poprvé svolila k tomu, že některé ze svých testovacích letadel poskytne muzeu. Kurátoři tak slaví jednoznačné vítězství. V expozici bude gigantický dopravní prostředek stát vedle jednoho ze starších modelů boeingu 747 a podle vedení muzea pomůže nová atrakce přilákat do muzea více návštěvníků, kteří budou chtít spatřit tento kolos na vlastní oči.

„Jedná se o prototyp, největší letoun na světě, je bezpečný, dokáže poskytnout komfort i v tak velkém měřítku... Takže jsem hrdá, že takovou zkušenost můžeme zprostředkovat našim návštěvníkům alespoň ze země,“ tvrdí ředitelka Musée de l’air et de l’espace (Muzeum vzduchu a vesmíru) Catherine Maunouryová.

Letoun byl přivezen ze sídla společnosti ve francouzském Toulouse do okrajové části Paříže Le Bourget, kde muzeum stojí. Technici nyní budou dopravní prostředek instalovat do expozice. „Jsme rádi, že letadlo nabere druhý dech a bude sloužit zase jinému účelu. Zdálo se nám to lepší než ho rozebrat poté, co splnilo svůj původní úkol,“ řekl pro Reuters vedoucí letecký inženýr z firmy Airbus Gerard Desbois.