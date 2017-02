Dva americké Disneylandy plánují fantastické rozšíření svých zábavních ploch. Společnost Disney, která práva na Lucasfilm a jeho produkci odkoupila v roce 2012 za čtyři bilióny dolarů, chce přitáhnout do svých parků fanoušky z celého světa na dvě zcela nové plochy věnované pouze Star Wars. Pro oba parky plánuje atrakce, které pokryjí plochu 14 akrů.

Koncepty a plány pro rozšíření měl Disney k dispozici už od roku 2015, dnes se konečně ví i čas, kdy nové části parků vstoupí do provozu. Svůj debut budou mít s budoucí devátou epizodou filmové série, která má v roce 2019 přijít do kin.

The new Star Wars-themed land at Disneyland park will be opening in 2019! https://t.co/B3rWP9fJt2 pic.twitter.com/2EJpi5nlOe