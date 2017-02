Mapy.cz: Češi si oblíbili i malé skiareály

Češi nejsou těmi, kteří by jezdili pouze do největších lyžařských středisek a ta malá ignorovali. To aspoň ukazují data služby Mapy.cz, která eviduje přes 300 lyžařských areálů. Nejoblíbenější desítka lyžařských středisek obsahuje několik menších a méně známých míst, přičemž jedno leží dokonce na jižní Moravě.