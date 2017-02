Kdy Vilcabambu navštívit?

I když Ekvádorci s gustem o obci tvrdí, že je to místo s nejlepším podnebím na světě a rádi mluví v souvislosti s Vilcabambou o místě věčného jara, není to docela pravda. Od října do ledna panují v této oblasti úmorná vedra okolo 35 stupňů Celsia. Od ledna začínají pravidelné deště, které trvají do května. Nejideálnější je navštívit místo od června do září, kdy jsou teploty na příjemných 22 až 27 stupních a prší minimálně.

Jak se tam dostat?

Do obce Vilcabamba se nejlépe dostanete z moderního, hezkého a bezpečného města Loja z Terminal Terrestre (autobusové nádraží). Jízdné, jak už od společnosti Suroriente nebo Vilcatour, se pohybují od 1,25 do 1,50 dolaru. Pokud by chtěl řidič více (aneb „Jak oškubat hejla“) usaďte ho do správných mezí a nenechte se zviklat. Po minutě mračení to vzdá a přijme od vás dolar padesát, ne více. Autobusy jezdí do Vilcabamby pravidelně zhruba co 15 až 20 minut od páté hodiny ranní až do desáté hodiny večerní. Samotná jízda trvá od 50 minut do hodiny a půl. Záleží na hustotě dopravy.