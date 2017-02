Hospodu Krev a víno (Blood and Wine) na začátku ledna otevřela producentská společnost The Pop Up Geeks ve svém podniku Daylight Robbery jako takzvaný pop-up bar, který má tedy jen omezený provoz. Na středověkou atmosféru obohacenou rekvizitami z populární HBO série už však neláká návštěvníky jen z Edinburghu, ale i ze zahraničí.

Keep your eyes peeled for white ravens, winter is here! Snow is falling in #Edinburgh so seek shelter @ #bloodandwinebar tonight from 5pm! pic.twitter.com/8OgN8dkQzI — The Pop Up Geeks (@ThePopUpGeeks) January 12, 2017

Sklepní bar, svíce, kožešiny na lavicích, vycpaniny, rohy, meč Jona Sněha, štíty se zlovlky a také plakáty s vypsanou odměnou na Sandora Clegana. Ten hlavní zážitek ovšem nekončí jen u vzhledu celého baru, Západozemím se majitelé inspirovali i v tvorbě jídelního lístku a drinků.

V The Pop Up Geeks vybírali vína i další druhy alkoholu tak, aby se chutí i charakterem přiblížili co nejblíže k těm nápojům, které doopravdy konzumovali hlavní hrdinové fantasy série. Na menu tedy např. najdete bílá i červená vína „z vinic samotného Tyriona Lannistera z Casterlyovy skály“, ke kterým můžete přikousnout podezřele pojmenované masové „Pirožky Freyů“, nebo „citrónové koláčky lady Sansy“. Samozřejmě tu nepominuli ani zvěřinu.

Hard at work on another batch of homemade Frey Pies! As tasty as @Maisie_Williams? Only @bradders_david could tell! #bloodandwinebar pic.twitter.com/vPwRfvcTK3 — The Pop Up Geeks (@ThePopUpGeeks) January 16, 2017

„Jsme tu všichni velcí fandové Hry o trůny a před otevřením Krve a vína jsme věnovali hodně času výzkumu, nákupu rekvizit i surovin,“ řekl jeden z majitelů The Pop Up Geeks, Linden Wilkinson. „Je příhodné, že jsme mohli tenhle bar otevřít v Edinburghu, když právě události, které se odehrály na jeho hradě, byly pro George R. R. Martina inspirací pro Rudou svatbu.”

Bar Krev a víno je otevřen ve středu a čtvrtek až do konce února a můžete jej najít na adrese 26b Dublin street. Před ukončením provozu plánují majitelé uspořádat například speciální valentýnský večer. Pro ty, kteří chtějí svou drahou polovičku oslnit znalostí celé knižní série i seriálu, je tohle to pravé místo.