Malé městečko Hwacheo, ležící blízko hranic se Severní Koreou v okrese Gangwon-do, je po většinu roku poklidné a tiché místo. V polovině ledna ale ožívá záplavou místních i zahraničních turistů, kteří přijíždějí kvůli jedinému. Ulovit si zpod vysekaného ledu místního pstruha sancheoneo.

Festival Hwacheo Sancheoneo je proslavený po celém světě a pravidelně se jej účastní tisíce lidí. V roce 2012 byl dokonce magazínem Lonely Planet vyhlášen jedním ze Sedmi divů zimy. 14. ledna festival zahájil svůj další ročník – návštěvníci loví pstruhy z vysekaných děr v řece, ale největší úspěch slaví velký ledový bazén, do kterého účastníci mohou sami skočit a rybu si vlastnoručně chytit.

Úlovek lze hned jíst



Do ledové vody se Korejci překvapivě vrhají s nadšením a ulovené ryby si hází za trička. Někteří si z bazénu pyšně nesou ryby rovnou v ústech. Místní pstruh sancheoneo je vyhlášená pochoutka. A co si kdo v říčce či bazénu uloví, to může hned na festivalu také sníst. Ve stáncích okolo řeky připravují čerstvě ulovené ryby ke konzumaci. Místní jedí pstruha grilovaného nebo i na způsob sashimi, za syrova.

Vstupní poplatek je 8000 wonů (zhruba 172 korun), ze kterých pořadatelé část vracejí účastníkům ve festivalové měně. Tou mohou platit u stánků s občerstvením nebo při nákupu suvenýrů.

Kromě samotného rybaření si tu každý může dosyta užít zimních radovánek – bruslení, bobování, jízdu na čtyřkolkách i v motokárách na ledu. Festival Hwacheo Sancheoneo probíhá až do 5. února.