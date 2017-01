Praha



Praha plná strašidel

Na orientační závod metropolí můžete vyrazit s rodinou v sobotu. Ta bude totiž odpoledne plná strašidel, která budete muset pomocí mapy nalézt. Závodí se ve třech věkových kategoriích nebo v týmech do pěti osob bez omezení věku. Registrace začínají v 13:45 hodin v Tyršově domu na Újezdě. Více informací najdete zde.

Upíři na zámku

V sobotu začíná na Chvalském zámku unikátní výstava o populárních bytostech temnot - upírech. Kromě originálních figurín budou představeny také speciální živé obrazy. Výstava je navíc interaktivní, najdete na ní také kostymérnu s převleky nebo strašící komnatu. Další informace najdete zde.

Noemova archa

Na výpravu za fascinujícími živočichy, kteří obývali naši planetu, se můžete vydat v expozici Národního muzea nazvané Noemova archa. V sobotu se zde v několika blocích budou konat komentované prohlídky, které se budou soustředit především na obratlovce a rozmanitost jejich forem. Vstupné je 30 korun plus cena běžné vstupenky. Více zde.

Středočeský kraj

Ples dětí

V Benátkách nad Jizerou se v sobotu uskuteční v pořadí již třetí Ples dětí. Jsou připravena nejrůznější vystoupení, ať už taneční, hudební či kouzelnická a chybět nebude ani oblíbená tombola. Pro rodiče je poté zajištěna také after party. Vstupenky je nutné si předem rezervovat. Více najdete zde.

Kašparní

Rodiče s malými dětmi jsou zváni na sobotní Kašparní, které se koná v pardubické Sokolovně. Na malé návštěvníky čekají písničky, hry, ale nebudou chybět například ani malování na obličej či fotokoutek. Celou akcí provedou veselí kašpárci. Detaily najdete zde.

Jihočeský kraj

Dětské ilustrace

Už jen do konce ledna se v Městském muzeu Blatná koná výstava současných ilustrátorů dětských knížek. Přijďte se pokochat roztomilými kresbami. Na místě je také prodej papírových hraček nebo čítárna a kreslírna. Více zde.

Plzeňský kraj

Fenomén Merkur

V Západočeském muzeu v Plzni aktuálně probíhá výstava o minulosti i současnosti legendární stavebnice Merkur. Seznamte s originálním českým výrobkem také své děti či vnoučata. Kromě historie se ale můžete těšit na celou řadu vybraných exponátů, k vidění budou například obří jeřáby, železniční mosty a další modely. Součástí je samozřejmě i velká herna, kde si tvořiví jedinci budou moci vytvořit vlastní velkolepé stavby. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Ve stopách yettiho

Vydejte se po stopách bájné sněžné bytosti. V sobotu se v Jáchymově uskuteční výprava plná her, soutěží a tajemných příběhů. Děti nemine ani opékání buřtů a čaj, dospělí se budou moci zahřát svařákem. Startovné za dítě činí 40 korun. Více informací zde.

Ústecký kraj

Do krušnohorského podzemí

Pokud se chcete schovat před zimou, zamiřte v neděli do podzemí Krušných hor. Tedy jen za předpokladu, že nemáte problémy s klaustrofobií. V rámci výletu se totiž podíváte do protileteckého krytu nebo do historických štol. Kromě toho poznáte tajemství hornické tradice a mnoho dalšího. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Ještědská brusle

V sobotu se uskuteční Ještědská brusle, nejstarší krasobruslařská soutěž v kraji. Přijďte se pokochat výkony možná budoucích nadějí, uvidíte jak nováčky, tak už ostřílené krasobruslaře v kategorii adult. Soutěž má také za úkol zaujmout potenciální zájemce a přitáhnout ke krasobruslení více dětí než dosud. Akce se koná v liberecké Home Credit areně. Více zde.

Královéhradecký kraj

Strašidelná sobota

Zavítejte na jedinečnou sobotní prohlídku na zámku Dětenice. Jen za svitu svíček a za doprovodu čarodějnice se dozvíte, jak se zde kdysi žilo a jak se žije dnes. Prohlídky se konají od 10:00 do 17:00 hodin a pobaví jistě nejen děti, ale i dospělé. Více najdete zde.

Pardubický kraj

Výstava o tradicích

Pokud chcete své děti poučit o tradicích a sami se třeba něco dozvědět, navštivte výstavu Východočeského muzea v Pardubicích. Ačkoli je už po Vánocích, budete mít možnost seznámit se s dávnými tradicemi, které se s nimi pojily, ale také s těmi, které následovaly — hromnice a masopust. Zimní období je totiž s tradicemi silně spjato. Další informace zde.

Vysočina

Dětská pohádka

Neděle je den určený pohádkám. Na jednu můžete vyrazit do třebíčského divadla Pasáž. K vidění bude nestárnoucí klasika Šípková Růženka. Dospělí mají vstupné za 120 a děti za 70 korun. Více zde.

Jihomoravský kraj

Zimní prohlídky

Přijeďte se i v zimním období seznámit s bohatou historií Dolních Kounic. Ostřílení průvodci vás seznámí s židovskou čtvrtí a její synagogou, nebo klášterem Rosa coeli. Prohlídky proběhnou v sobotu od 11:00 a 13:00 hodin a vybrat si můžete z malého či velkého okruhu. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Dvanáct měsíčků

Zavítejte do Muzea umění v Olomouci, kde se v neděli odehraje klasická pohádka o dvanácti měsíčkách. Bude ovšem loutková a po ní bude následovat také pohádková dílna. Představení potrvá 60 minut a je nutné si na něj rezervovat vstupenky. Stejně tak je rezervace nutná na následující dílnu. Další informace zde.

Zlínský kraj

Za mrazíků do skleníku

Vyrazte s dětmi na hravé odpoledne do Květné zahrady v Kroměříži. Můžete se na vlastní oči přesvědčit, že zahrada může být i v zimě krásná. Doprovodný program bude zahájen ve 13:00 hodin. Přichystáno je spousta her a hlavolamů nebo také stavění vlastní zahrady. Více se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Pohádkový karneval

V sobotu se v ostravském domě kultury Akord uskuteční dětský pohádkový karneval, který je otevřen úplně všem bez ohledu na věk. S dětmi si užijete spoustu legrace, bude se tancovat i zpívat. Nezapomeňte také na převlek, fantazii se meze nekladou. Další informace o akci najdete zde.