Běžkaři si oblíbili oboru Hvězda nebo nedalekou Ladronku, kde běžecký okruh měří více než čtyři kilometry. Stejně jako loni se i letos otevřel skipark pro běžecké lyžování ve Velké Chuchli. Veškeré potřebné vybavení je možné si půjčit na místě, lyžovat se dá i za umělého osvětlení. „Výhodou je i dobrá dopravní dostupnost, nejen autobusem, ale také vlakem S7 z hlavního či Smíchovského nádraží,“ upozornil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid.

Lidé na běžkách bývají k vidění v Hostivařském lese v okolí přehrady, několik kilometrů tratí vede v Kunratickém lese. „Stačí vystoupit ve stanici Roztyly a po několika desítkách metrů obouváte lyže,“ říká Drápal. Obyvatelé využívají k lyžování i Ďáblický háj nebo Divokou Šárku a Klánovický les.

V Praze se dá také hned na několika místech bruslit pod širým nebem. Veřejná kluziště se nacházejí například pod Žižkovskou věží, na Vítězném náměstí nebo i před některými obchodními centry jako jsou Galerie Harfa či Arkády Pankrác. [celá zpráva]

Když není sníh, Brdy to jistí



Nejbližším pohořím od Prahy jsou Brdy. Pokud je v Praze jen pár centimetrů, které na běžky nestačí, na hřebenech už jsou většinou podmínky mnohem příznivější. K dopravě tam jsou podle Drápala nejlepší autobusy ze Smíchovského nádraží.

Kousek za Prahou bývají dobré podmínky v okolí Cukráku a Jíloviště, Mníšku pod Brdy a Dobříše. Dalším regionem za Prahou, kde jsou pro běžkaře dobré podmínky, je Ladův kraj. V rámci projektu Ladovská zima je upravováno několik běžkařských stop. V Říčanech a okolí se stroje starají o tratě na Tehovském poli nebo o cestu z Říčan na Klokočnou. V okolí Senohrab jde o šestikilometrový okruh v okolí Vávrova palouku.

Do Ladova kraje jede vlak nebo příměstské autobusy od stanice metra Háje. „Pokud se vydáte na běžky do středočeského regionu, je dobré si trasu dobře naplánovat, neboť intervaly příměstských linek nejsou tak časté. Jste-li majiteli předplatného časového jízdného pro Prahu, stačí si přikoupit jízdenku v autobuse pro příslušný počet vnějších pásem, kam směřujete. Pokud jedete za Prahu lyžovat jednorázově, můžete si zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu z centra až do cílové zastávky,“ doplnil mluvčí.

Kdo nastupuje s lyžemi nebo snowboardem do metra, tramvaje, autobusu nebo lanovky, musí je mít v obalu. V jednom vaku lze přepravovat až dva páry lyží společně s hůlkami. Za zavazadlo se nic neplatí. Pokud ovšem překračuje povolený rozměr, lístek vyjde na 16 korun.