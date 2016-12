Střední Amerika není končinou, kde byste očekávali, že oslavíte tradiční Vánoce. Ano, nebudou vás tam bičovat teploty pod nulou, ale vzhledem k tomu, že je zde křesťanství náboženstvím číslo jedna, tak se tu Vánoce obdobné těm evropským skutečně slaví. Vánoční výzdoba včetně svítících řetězů je samozřejmostí, na ulicích bývají vystavené betlémy, v kostelech se konají mše a v domech již od počátku konce listopadu září ozdobené vánoční stromky. Umělé.

I ty nejluxusnější stromky ve Střední Americe jsou výhradně umělé.

FOTO: Novinky

Ano, je to logické. V takovém Mexiku, Belize, Nikaragui či Kostarice úplně běžně nerostou smrčky a jedličky. Umělé stromky pak nejlépe nahrazují tu klasiku, kterou mají místní obyvatelé ve svých představách kvůli sledování amerických pořadů. Někteří si ze zábavy ozdobí palmu před svým domem, ale to jsou obvykle ti, kteří se do Střední Ameriky přestěhovali ze západních zemí. Jako takovou úsměvnou parodii. Místní jsou konzervativní. Chtějí hezký vánoční stromeček.

Prodávají je všude



„Živé vánoční stromky se tady ve městě vůbec neprodávají. Umělé vánoční stromky pak naopak v období listopadu a prosince seženete úplně všude. Nevtipkuji. Nejlevněji na trzích či v akcích ve velkých supermarketech. Specializované obchody jen na stromky nemáme, ale některé obchody vždy před Vánoci naskladní nějaké importované umělé stromky. Tam je ale cena násobně vyšší. Mnozí ji ale rádi zaplatí, jen aby měly jejich děti doma co nejkrásnější stromek,” řekl Novinkám trhovec José z nikaragujské Granady.

Vánoční stromky i Betlémy - Vánoce berou ve Střední Americe vážně.

FOTO: Novinky

„Lidé si tu stromky zdobí často už měsíc před Vánoci, jen aby si jich užili co nejvíce. Svítí přes celý den, ač tu jinak lidé poměrně šetří. Tohle je něco, co se tu bere úplně jinak,” popisuje Kanaďanka Esther, která žije v Nikaragui už osm let.

V Mexiku a Belize je to stejné



A nejinak tomu je i jinde. V mexickém Cancúnu spatříte podél turistické Zony Hotelery obří vánoční stromky u každého obchodního domu i u mnoha lepších restaurací. Všechny umělé a obvykle i extrémně kýčovité. Stromky jsou i na recepcích hotelů, ale nikde nikoho ani nenapadne, aby stromek někde pokáceli. A v maličkém státě Belize? Tam už vůbec.

Příklad tradičního vánočního stromku v kostarickém Monteverde.

FOTO: Novinky

„Nedokážu si představit, že bych zabila stromek jen kvůli tomu, abychom si ho ozdobili a pár týdnů se na něj dívali. Proč byste to dělali, když si můžete koupit umělý stromek? Tohle je něco, co asi nikdy nepochopím. Nechtěla bych poté vidět ty skládky kolem evropských a amerických měst. Pro mě je to vrchol neúcty k přírodě. A to Vánoce miluji - pro nás křesťany jsou velmi důležité,” uvedla pro Novinky 57letá Azucena, která žije u belizského městečka Benque Viejo kousek od guatemalské hranice.

Jeden z pořadatelů výletů v kostarické La Fortuně dal dohromady vánoční stromek z použitých PET lahví. A podle reakcí turistů slaví velký úspěch.

FOTO: Novinky

Chybí vůně stromku? Lze to obejít



Dlužno asi jen dodat to, že my si v Evropě palmu na zahrádce ozdobit nemůžeme a nízké ceny „živých-mrtvých” stromků nahrávají tomu, že lidé moc nepřemýšlí nad pořízením umělých stromků, které vydrží mnoho let. A že umělý stromek nevoní? Pár kapek éterického oleje do vody v rozprašovači zmůže v bytě zázraky...