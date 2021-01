Zahrada s duší umělce

Sotva projdete zastřešenou bránou, nezůstanete na pochybách, že jste vstoupili do hájemství člověka s tvořivou duší a vytříbeným smyslem pro krásu.

Umění se tu neschovává jen mezi výstavními zdmi. Vstupuje také pod azur oblohy, do pečlivě udržované zahrady jen kousíček od oblak, kde si originální dílka – Marcelina, ale i od dalších autorů – dávají rande se stromy, keři a trvalkami zvyklými na život v horských výšinách.

Před zakrslými borovicemi, co se jim říká kleč, vzniklo intimní zákoutí pro milence z pálené hlíny, kteří si užívají fantastickou vyhlídku na stěžně sošných smrků i vzdálené hřbety Javorníků připomínající rozbouřené moře. Vtipné velryby, vynořující se nad pěnišníky, které jsou i v zimě napumpované chlorofylem, dojem z blízkosti vody umocňují.

Velkorysé zahradě usazené ve stráni, kde slunce lelkuje od rána až do večera, klade meze oplocení z nahrubo opracovaných dřevěných fošen s měkce stříbřitou patinou. V rovných linkách ho kopírují živé ploty ze stříhaných jehličin a buků. Jsou to skrčkové v porovnání s brachy, kterým v růstu nebránilo ostří nůžek ani pil.

Obří stromy, které jako by sem nakráčely rovnou ze sousedního lesa, rozlehlá suťoviště a řeky z kamení, zakusující se do svahu se stejnou dravostí, jako by je opravdu hnala divoká voda, i zídky zarostlé mechem vtiskují místu rázovitost zdejší krajiny.