Pozvěte ježka do zahrady

Prozrazuje se dupotem a šramocením, jak šmejdí po všech koutech. Když mu občas podstrojíme a zahradu uzpůsobíme jeho vkusu, bude se k nám rád vracet noc co noc, než upadne do zimního sna. A při troše štěstí, až se na jaře opět probudí, založí v ní vlastní rodinku.

Domeček de luxe. Lze ho koupit, ale zručný kutil ho zvládne vyrobit vlastníma rukama. Stát by měl v nerušeném zátiší.

Na první pohled se může zdát, že je to loudavý, neohrabaný savec. Vyrušme ho něčím, třeba zaskřípáním štěrku pod podrážkou, a úplně zkamení. Často se rovnou stočí do klubíčka a trvá mu dost dlouho, než se pohne a vystrčí čenich. Velí mu tak obranný pud.

Díky tomu si na ježka, byť docela malého, troufne málokterý predátor. Budeme-li ho sledovat v tichosti, zjistíme, že je to čipera. Když ucítí nebezpečí nebo potravu, upaluje, jen se za ním práší.

V době, kdy je aktivní, obvykle od dubna do října, naťapká každou noc mezi jedním až dvěma kilometry, aby se nasytil. Chceme-li, aby do svého rajónu zahrnul i naši zahrádku, musíme mu ji zpřístupnit. Ideální jsou kované branky anebo vrátka, která snadno podleze.

Rád se dokonce podělí s kocourem o průchod ve vratech. Dospělý ježek pohodlně proleze otvorem velkým 13 x 13 cm, klidně se i vyšplhá přes nízkou zídku. Na uvítanou mu v nerušeném koutku připravíme drobný pamlsek a misku s vodou. Zapamatuje si to a přijde zas.

Ochranné brnění. Cítí-li se v ohrožení, stočí se do klubíčka a znehybní. Naježené bodliny jej chrání i ve spánku.

Jeden by se divil, jaké úžasné věci se dějí tam, kde necháme zahradu trochu zdivočet. Stačí vyčlenit malý růžek a osázet ho domácími rostlinami s jednoduchými květy místo šlechtěných plnokvětých.

Přitáhnou spoustu hmyzu a housenek a ty zase přivábí spolu s ptáky i ježky, jejichž menu se skládá z hmyzí drobotiny, nejrůznějších červů a plžů. Rádi si ale smlsnou i na spadaném ovoci a na lesních jahodách. Ty můžeme vysázet podél pěšiny, do záhonové obruby nebo nechat zplanět v trávníku či pod keři.

Místa pod keři má ježatý samotář tuze rád. Jsou to bohatá naleziště potravy, hlavně se tu cítí bezpečně. Než na otevřené ploše se spíše po večerech toulá u křoví, podél domovních stěn, plotů nebo na pěšinách lemovaných vysokou hustou vegetací.

Krom hmyzu, žížal a slimáků se živí kořínky a houbami. Jídelníček si příležitostně obohatí žábou, ještěrkou či myší, pustí se dokonce i do zmije, když má hlad.

S podzimním úklidem to proto nepřeháníme a v záhonech či keřových podrostech pár odumřelých zbytků ponecháme. Také listí je pro ježka senzačním stavebním materiálem. Vyhrabeme ho z trávníku a nakupíme někde stranou. Ježek se v něm buď rovnou ubytuje, nebo si ho spolu s trávou a mechem odnosí v tlamičce do pelíšku založeného pod hromadou klestí, dřeva, kamenů, pod pařezem nebo v kompostu.

A co takhle postavit milému, u nás chráněnému zvířátku domeček na míru? Využít můžeme stará prkénka, cihly, vysloužilý kbelík.

Ježčí hotýlek lze koupit už hotový, třeba i z proutí. Umístíme-li ho do roštinatého zátiší, prázdný určitě dlouho nezůstane. K vystlání použijeme slámu nebo suché listí. Ježek si ho okolo sebe navrství, aby zůstal v teple a suchu. Pak se do něj zachumlá jako do peřin, výrazně sníží tělesnou teplotu a usne jako špalek.