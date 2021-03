Objevte kouzlo zelenokvětých čemeřic

Čemeřic je několik druhů a díky snadnému šlechtění vzniklo nepočítaně kultivarů sytých barev od bílé přes žlutou a růžovou až k purpurové. Že jste si takové pořídili a oni při odkvétání zezelenaly? To už tak čemeřice dělají a my pořádně nevíme, proč vlastně.

Pak jsou čemeřice, které jinou než zelenou barvu neznají. Nejspíš se do nich nezamilujete hned napoprvé. Když jim ale věnujete druhý pohled, přesvědčí vás o své jedinečnosti. Jak se jmenují?

Kdo si rád čistí hlavu procházkami v lese, ten si jí už možná všiml. Čemeřice zelená se do naší přírody zřejmě zatoulala z Rakouska či Německa. A protože je na lesní prostředí i tuhou zimu zvyklá, spokojeně si tu bydlí dál.

Dužnatými oddenky se časem rozrůstá do hustých, okolo 40 cm širokých a podobně vysokých trsů s mohutnými vykrajovanými listy. Ty na zimu odumírají, ale líto nám to být nemusí, protože o to lépe v únoru až březnu vynikají bezlisté lodyhy korunované zpola skloněnými miskovitými květy bez vůně, zato však se spoustou nektaru a pylu pro první hmyzí hladovce.