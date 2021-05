Nemohl na dovolenou, tak si na zahradě udělal bar v havajském stylu

Když už nemůžu do exotických zemí jet na dovolenou, vybuduju si alespoň kousek exotiky doma na zahradě. Zhruba tak by se dalo popsat rozhodnutí jednatřicetiletého Brita z města Stoke-On-Trent.

Kvůli pandemii koronaviru mu totiž zrušili dovolenou a on se rozhodl, že místo hořekování nad tím, jak přišel o krásné zážitky a popíjení na pláži se pustí do díla a trochu té romantiky a exotického kouzla si vyrobí sám. Na zahradě.

S prací začal v říjnu, a protože je to prakticky založený muž, poohlížel se v internetových prodejích po použitých a recyklovaných materiálech pro svůj projekt. Více než polovinu ho sehnal nakonec zcela zdarma.

Ne všechen materiál je ryze tropického rázu, někde si vypomohl materiálem čistě evropským, celkový dojem to ovšem nijak nekazí. Pultová část baru je tak obita běžnými dřevěnými prkny, která nahrazují obložení ze silných bambusových stébel.

„Jsem s tím opravdu spokojený. Jako většina lidí jsem potřeboval mít nějakou činnost, která by mě zaměstnala během lockdownu. Nápad jsem dostal minulý rok, když jsem stále vídal spoustu tradičních zahradních hospod, které si z nudy dělali chlapi doma. Chtěl jsem udělat něco trochu jiného a ne to, co mají všude jinde,” svěřil se Tom britskému webu Mirror.