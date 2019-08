Kohoutek věncový zahradu nikdy neopustí

Latina mu dala jméno Lychnis coronaria, lidově se mu říká alpský koukol. Co má s koukolem společného? Barvu a také místo v rozmanité čeledi hvozdíkovitých Caryophyllaceae, kam krom hvozdíků patří ještě mydlice (Saponaria), půdopokryvný rožec (Cerastium tomentosum) či nevěstin závoj neboli šater latnatý (Gypsophila paniculata).

S kohoutkem věncovým se na zahradě potkáte každé léto. Jak je to možné, když na rozdíl od svého brášky kohoutku plamenného není trvalkou, nýbrž jen dvouletkou, která první rok života tráví v podobě přízemní listové růžice a v tom dalším vykvete a odumře?

Mohou za to semena, tmavošedá, hrbolatá, měřící asi 1 mm v průměru. Těch je v každém plodu (tobolce) pořádná fůra.

Semena objevíte snáze než sazenice. Zapátrejte na internetu v tzv. semínkovnách. Uzrávají od konce července do září a v tobolkách zůstanou klidně do zimy.

Kohoutek věncový se ochotně vysemeňuje sám, stačí, aby s ním zacloumal vítr. Chcete-li ho mít pod kontrolou, skliďte semena dřív, než se sama vytrousí. Na nové místo nemusí přijít hned, klíčivost si drží několik let.

Světlé chloupky odrážejí dobře světlo, a tak se zdá, jako by nosil kabátek vyšívaný stříbrnou nití. Není to módní rozmar, ale taktika, jak předejít přehřátí a dehydrataci. Krásnější podklad pro fuchsiově růžové korunní plátky už by nejspíš nikdo nevymyslel!