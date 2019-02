Jana Nesvadbová, Novinky

Ačkoli je možné koupit si již naklíčené a povyrostlé rostlinky chilli papriček, spousta pěstitelů si je raději vyseje a nechá vyklíčit sama. Mají tak nejlepší přehled o tom, co se s rostlinkou děje, jaká semínka kam zaseli a co tedy mohu očekávat za odrůdy.

Ve specializovaných prodejnách, ať již zahradnických, semenářských, nebo přímo pro pěstitele chilli paprik lze pořídit vybavení, s nímž zvládne zasít semínka i naprostý laik.

„Prvním krokem k úspěšnému klíčení semen je kvalitní substrát bez škůdců, plísní a hub. Dalším velkým pomocníkem mohou být pěstební květináče z bílé rašeliny zaručující rychlý růst výsadby. Jednoduše je naplňte výsevním substrátem, přidejte semínka a zalijte. Semínko vysejte asi 3 mm hluboko do vlhkého substrátu a zakryjte přibližně dvojnásobnou vrstvou, než je jeho velikost,” radí David Benda ze společnosti Hornbach.

Semena mají mít v květináčku odspodu dostatek vláhy a nahoře dostatek místa pro růst mladé rostlinky.

Názorný videonávod, jak sázet chilli papriky si můžete prohlédnout v našem dalším článku.

Dle zkušeností pěstitelů jsou velmi dobrou volbou ke klíčení semínek chilli paprik rašelinové tablety, které mají v průměru zhruba 4 cm a vysoké jsou zhruba 1,5 cm. Jsou potaženy jemnou „punčoškou”, aby držely tvar.

Semínka je třeba vnořit zhruba do hloubky 2-3 mm do tablety a zvlhčit zvlhčovačem. Tablety po nasáknutí vodou nabobtnají a zvětší se do malých válečků.

Pro rašelinové tablety se vyrábějí speciální minipařeniště, kde je pro každou připravena přesně odpovídající jamka. Tablety vlivem vlhkosti nabobtnají a promění se v malé válečky. Z nich vyrůstá klíčící rostlinka.

FOTO: Ondřej Horák

Přímo pro tyto tablety se pak vyrábí i speciální pařeniště, což je plastová krabička složená ze dvou částí. Spodek je vytvarován tak, aby do něj bylo možné tablety snadno vkládat, víčkem se pak toto minipařeniště uzavře.

Minipařeniště je třeba umístit na vnitřní parapet okna, kam svítí sluníčko, a nechat uzavřené, dokud rostlinky nevzklíčí. Každý den je třeba rosit tablety vodou a dohlížet na to, aby byly dostatečně vlhké.

Poté co rostlinky vzklíčí a jsou vysoké zhruba dva až čtyři centimetry, není už potřeba pařeniště uzavírat. Dále však musí zůstat na sluníčku.

V přiklopeném minipařeništi je třeba tablety pravidelně rosit, například rozprašovačem, aby se semínka nevyplavila. První rostlinky se mohou objevit už po dvou týdnech.

FOTO: Ondřej Horák

„Semínka chilli paprik klíčí dlouho. Dva až čtyři týdny, podle odrůdy, ale také podle podmínek, hlavně tepla a vlhka. Doporučuje se do každé tablety vložit jedno až dvě semínka, já ale dávám raději tři,” říká Jan Novák, jenž se svému hobby - pěstování chilli papriček - úspěšně věnuje už několik let.

Kdy přemístit chilli papriky do sadbových květináčů

Jakmile naklíčené rostlinky dosahují výšky osmi až deseti centimetrů, nastal čas je přemístit z pařeniště do tzv. sadbových květináčků. I ty lze pořídit v obchodech. (Ale stejně dobře lze použít například kelímky od jogurtů s otvorem na spodní straně.) Vyrábějí se zpravidla z rašeliny.

Tablety s rostlinkami stačí vložit do květináčků, kde mají více místa a mohou se pěkně rozkořenit. Jednotlivé květináčky pak stačí vyskládat do nižšího truhlíku, který se vejde zpátky na parapet okna. Opět je možné pořídit si speciální truhlík, stejnou funkci ale poskytne třeba starý pekáč.

Kelímky či květináčky se sazeničkami je možné mít buď ve speciálním truhlíku, ale stejně dobře poslouží například i pečicí plech.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Zálivka papriček směřuje do truhlíku (plechu), odkud voda vzlíná k rostlinkám.

Kdy začít chilli papriky přesazovat

V sadbových květináčích v teple, na světle a s dostatkem vláhy vydrží rostlinky do května. Do té doby by měly zvládnout hezky vyrůst a ideálně začínat nasazovat na květ. V tu dobu je jejich výška okolo 20 až 30 cm.

„Sazeničky se přesazují až tzv. ´po zmrzlých´ (druhá polovina května - pozn. red.). Rostlinka by měla být už dost silná a měla by mít dost listů,” doporučuje Jan Novák.

Po přemístění do sadebních květináčů, anebo třeba jen do kelímků od jogurtu, rostlinky rostou a sílí. Jsou-li zdravé, měly by mít ve druhé polovině května, tedy v době přesazení do půdy, výšku 20 až 30 cm a být pěkně silné.

FOTO: Ondřej Horák

Sázet lze jak ven na zahradu, tak do fóliovníků (sází se do sponu, při vzdálenosti 40-50 cm mezi jednotlivými rostlinami), ale spousta pěstitelů sází chilli papriky do květináčů. Právě při přesazování člověk ocení rašelinové sadbové květináčky. Rostlinky z nich totiž nemusí vyjímat a riskovat tak poškození kořenového balu. Do půdy totiž zasadí celý květináček.

Na každou rostlinu je potřeba počítat s dostatečně velikým květináčem, na rostlinku je třeba mít alespoň deset litrů substrátu. Jednou z možností je pořídit si samozavlažovací květináč. Rostliny chilli paprik jsou totiž náročné na dostatek vláhy a právě samozavlažovací květináč je udrží v dostatečné vlhkosti, přitom se nepřelijí. Jsou tak ideální volbou hlavně pro pěstitele, kteří nemají na pravidelnou každodenní péči dost času.

Ten, kdo nemá možnost věnovat svým papričkám soustavnou péči, může volit k sázení samozavlažovací květináče. Ty už za něj přísun vhodného množství vláhy ohlídají.

FOTO: Jan Novák

„Po vysazení sazenice dobře zalijte, v prvních několika týdnech by rostliny neměly vyschnout, protože nejsou ještě prokořeněné. Pro rychlejší růst k nim můžete přidat trochu vyzrálého kompostu,” radí David Benda.

Chilli papriky si musí na slunce zvykat postupně

„Jednou z nejčastějších chyb, kterých se nezkušený pěstitel může dopustit, je, že z radosti nad tím, jaké je venku už teplo, umístí květináče z bytu hned na to nejslunnější místo. To se ale pak rostlinka může spálit. Je potřeba ji zvykat postupně. To znamená nedávat ji ihned na přímé slunce. Těm mým se dobře daří u jižní zdi, kde navíc nefouká,” radí Jan Novák.

Kdy sklízet chilli papriky

Doba dozrávání chilli papriček se liší nejenom podle podmínek, které jim pěstitel může nabídnout, ale také podle odrůdy. První začínají dozrávat už v červenci, sklízet je lze ale až do prvních mrazů.

Z jedné rostlinky lze mít několik desítek papriček. Sklízet lze často už od července až do pozdních podzimních měsíců.

FOTO: Jan Novák

„U polopozdních odrůd, jako jsou například oblíbené chilli papričky Royal Black, tak můžete očekávat sklizeň v červenci až listopadu,” říká David Benda. Obecně je možné počítat s úrodou od 50 do 150 papriček z jednoho květináče.