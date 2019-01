Adéla Mclintock, Právo

Na počátku byl kopec zvaný Poštor, ze kterého se do všech stran otevírá dechberoucí panorama na vinohrady a meruňkové sady Velkých Pavlovic.

Stačil jediný pohled na měkce zvlněnou jihomoravskou krajinu a rozhodnutí manželů Poliakových založit tu vinařský penzion se zahradou v toskánském stylu, do které můžete přijít načerpat inspiraci, bylo na světě.

Cesta vzhůru po klikatých pěšinách vyžaduje trochu námahy, proto majitelé na zahradě prozíravě vytvořili několik odpočinkových zastávek.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

V létě byste přísahali, že vám nad hlavou svítí italské slunce, prázdninová atmosféra tu však vládne, i když pod nohama vrže sníh. Ten dokonale vyzdvihuje medově zlatý odstín pískovce, kterého se tu použilo víc než tisíc tun.

Hravé tvary stromů zjemňují strohost kamenné stěny. V jejích nesčetných skulinách čekají na jaro stovky drobných tvorečků.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Věčný a všestranný

Zahradě, ve které s každým krokem kupředu stoupáte výš k nebi, musíte ze všeho nejdřív dát pevné základy, jinak se může stát, že se po větrné smršti či lijáku veškeré úsilí i to, co jste zasadili, svezou dolů z kopce jako lavina. Proto manželé Poliakovi vsadili na odolnost, dlouhověkost a pevnost přírodního kamene.

Solitérní kameny předcházejí sesuvům půdy a současně navádějí pohledy k zakrslým borovicím. Barevné souznění nemá chybu.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Zatímco před domem ve stěně ze železničních pražců slouží jako dekorativní výplň, v zahradě z něj vznikly desítky metrů dlouhé opěrné zdi s betonovými základy, které účinně přemáhají gravitaci úctyhodného množství zeminy.

Není to nejlevnější ani nejsnazší řešení, ale rozhodně je tím nejlepším, jestliže toužíte po zahradě v co nejpřirozenějším duchu. Ale pozor, abyste se necítili jako v lomu, je potřeba zjemnit tvrdost kamenných kvádrů líbivou vegetací.

Kámen a jehličí

Těžkému, nepoddajnému materiálu náramně sluší společnost jemných listů okrasných trav, jako jsou třeba kavyly (Stipa tenuissima) či dochany (Pennisetum alopecuroides), které s ním vytvářejí neopakovatelné kontrasty.

Terasu před domem podpírá stěna z pražců dekorovaná výplní z drobnějších placáků. Kámen lze zkrátka využít na mnoho způsobů.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Totéž platí o dřevinách, nejlépe ojehličených pro celoroční efekt. Na neutrálním kamenném podkladu vyniká každá jehlička, ale i tvar, jak je vidět ze snímků s cedry, tisy, jalovci, cypřišky a zeravy pečlivě stříhanými do podoby obláčků, bubnových paliček a sněhuláků.

Tam, kde kvůli terasovitým záhonům nebylo zapotřebí stavět opěrné stěny, zastavují půdní erozi těžkotonážní solitérní kameny. Fungují skvěle jako poutače pohledů ke sbírce miniaturních jehličnanů včetně boroviček se zlatým jehličím, které s hřejivě tónovaným pískovcem tvoří bezchybný pár.

Magnet pro živočichy

Je až s podivem, kolik života tenhle neživotný materiál dokáže přivábit, když se správně použije.

Pokud to jde, postavte zídky nasucho, bez použití malty. V jejich tisícerých skulinách najdou úkryt a prostor k množení savci, obojživelníci i hmyz. I teď, v zimním tichu, tlučou mezi kameny a pod nimi srdíčka pavouků, střevlíků, stonožek, myší i žab.

Žleb s kaskádami vznikl ve snaze přilákat do zahrady rozmanité živočichy. Prostor pěkně oživuje, i když v zimě zůstává bez vody.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Jakmile mráz ustoupí jarnímu slunci, nepotrvá dlouho, než zahlédnete vylézat první ještěrku, pro kterou jsou zídky ideálním prostředím k lovu.

Ještě víc živočichů včetně vážek a ptáků do zahrady zavítá, když se kámen spojí s vodou. Proto tady nechybí kamenný žleb, ve kterém se od jara do podzimu prohání voda stékající ze svahu do velkého přírodního rybníčku pro divoké kachny, lemovaného, jak jinak, úchvatným pískovcem.

Díky zídkám vznikl rovinatý terén pro zajímavé kompozice rostlin. S kamenem si zvlášť dobře rozumějí trávy a jehličnany.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo