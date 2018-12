haš, Právo

Musíme se postarat o okrasné dřeviny, aby je nepoškodil těžký sníh, a pro novou sezonu stříháme rouby ovocných stromů, které uskladňujeme. Jaké další úkoly má zahrádkář zvládnout, když na zahradě vládne prosinec?

V okrasné zahradě

Červenými plody vás ještě mohou potěšit cesmíny, hlohy, dřišťály.

Koruny okrasných dřevin stáhněte ideálně ještě před prvním sněhem. Pokud ještě nemrzne, listnaté i jehličnaté dřeviny můžete zalévat. Nově vysazené okrasné stromky chraňte zábranami proti větru.

Tam, kde rostou vřesy, čerstvě vysazené cibuloviny a choulostivější trvalky, listí na záhonech ponechejte. Listí ochrání rostliny před zimou až do jara, kdy je shrabeme. Jsou-li růže napadené černou skvrnitostí, spalte jejich postižené listy.

Napadne-li sníh, nahrňte ho na záhony, kde poslouží jako ochrana před mrazem a současně poskytne rostlinám vláhu. Občas mírně zalijte uskladněné balkonové květiny, aby zcela neproschly.

V užitkové zahradě

V prosinci se stříhají rouby. Vhodné letorosty mají být asi 30 cm dlouhé, naprosto zdravé a z vnější strany koruny stromu. Nejlepší je přechovávat je v chladnu a vlhku. Můžete je třeba položit vedle stromu, přikrýt listím a sněhem a na jaře, až půda trochu povolí, je zapíchnout do země. Takto rouby nezačnou rašit a vydrží až do července.

Ze stromů odstraňte suché listy, v nichž se mohou ukrývat škůdci, a scvrklé plody, které mohou být zdrojem moniliózy. Stromy starší deseti let potřebují prořezat. Pravidelně kontrolujte uskladněné ovoce. Zkažené či kazící se odstraňte.

Stále ještě můžete získávat natě z pažitky, naťové petržele, zimní cibule sečky, listy celeru, kadeřávku a pastináku. Do truhlíků vysejte řeřichu, kopr, hrášek, hořčici nebo čočku. Skliďte poslední čínské zelí, kadeřavou a růžičkovou kapustu, zimní salát a špenát. Pór zimní ponechte na záhonech. Kompostováním rašeliny, hnoje a zahradní půdy si připravíte kvalitní zeminu pro pařeniště.

Myslete na opeřence. Krátkodobě je přikrmujte v době, kdy mají ztížený přístup k přirozeným zdrojům potravy - při silné námraze, ojínění nebo zasněžení větví. Ke krmení zásadně nepoužívejte solené nebo kořeněné zbytky jídla ani kynuté pečivo!!! Vyvolávají u ptáků žíznivost, v době mrazů by uhynuli.

Ideální jsou olejnatá semena, zvláště slunečnice, případně řepka, len, konopí. Roztavte hovězí nebo skopový lůj a do nich namíchejte olejnatá semena. Pak hmotu nalijte do květináčků, do jejichž středu postavte tyčinku. Po utuhnutí zavěste květináč v obrácené poloze na větev.