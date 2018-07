Jana Nesvadbová, Novinky

„Původní zahrada byla v rovině. Jen do chalupy se vycházelo po pár schodech, ale jinak byla všude rovina. A to se mi moc nelíbilo. Proto, když jsme se sem přestěhovali natrvalo, jsme nechali všechno vybagrovat, všechny ty drny a plevel vyvézt, a nechali jsme navézt novou hlínu. Do ní bylo potřeba zasít nový trávník a vytvořit záhonky a po stranách chalupy ve svazích vznikly skalky,” říká Zdena.

Ozdobou skalky je keramický „dračan”, jak výtvor své kamarádky popisuje Zdena. Je v něm ukryta tryska, takže hlava může chrlit vodu.

Zahrada kolem chalupy má tvar dlouhého obdélníka. Zhruba 50 metrů na délku a deset metrů na šířku. Její velkou část po úpravách zabírají právě desítky druhů květin, keřů a stromů.

Velkou část zahrady zabírají hlavně okrasné dřeviny. Zatravněné plochy je jen minimum.

Vzadu, u plotu nechala Zdena vyrůst řadu smrků. „Ráda si o zahradách čtu a někde jsem se dozvěděla, že zahrada má mít pozadí. Aby člověk přes plot nekoukal k sousedům, kteří tam mohou mít třeba hnojiště. Proto tam máme smrky. Aby tvořily pozadí. Přišlo mi, že se tma hezky hodí,” vysvětluje Zdena.

Surfínie jsou květiny, které má majitelka nejraději ze všech. Ozdobila jimi tady alespoň terasu. Přetékajících truhlíků na oknech se musela už vzdát.

Naše čtenářka patří k těm zahrádkářům, kteří se sice rádi inspirují v odborné literatuře a časopisech, ale nakonec se při volbě konkrétních druhů rostlin řídí hlavně vlastním citem a intuicí. „Dnes si spousta lidí nechává navrhovat zahrady od architektů. Já jsem si to vymyslela všechno sama a také jsme si všechno sami na zahradě udělali. Jsem asi dost netrpělivá. Než abych čekala, až mi někdo něco udělá, to raději jdu a udělám si to sama,” přiznává.

Mulčovací kůra a kameny jsou Zdeniným oblíbeným materiálem. Zabraňují zbytečnému bujení plevele, a navíc působí na zahradě u chalupy přirozeně.

Součástí proměny zahrady bylo také vybudování malého jezírka. Má hloubku 70-80 cm a obývají ho karasi. Původně jich bylo 12, ale patrně si na nich někdo v nestřeženém okamžiku pochutnal, a tak ve vodě zůstali jen poslední čtyři šťastlivci.

Četným doplňkem záhonů na zahradě paní Zdeny jsou keramické výrobky, jež mají až nápadně často tvar koule. Některé jsou jejími vlastními díly, jiné vytvořila kamarádka keramička.

Tak jako ostatní, ani Zdena si nevěděla na své zahradě pokaždé hned se vším rady. A tak se někdy její plány musely změnit. Například po vybagrování části zahrady prosákla z okolí do nově vzniklého prostoru voda a všude byly spousty bláta. Čtenářka se však nenechala odradit a už za půl roku bylo místo k nepoznání.

Zahrada má mít pozadí. Tato je má v podobě jehličnanů.

Součástí proměn zahrady a domu byla i plánovaná výstavba zimní zahrady. Zdena měla již vyhlédnuté palmy a tropické rostliny, které v ní chtěla pěstovat. Terasa měla již 80 cm hluboké základy, aby na ní mohla zahrada bezpečně stanout. Pak se ale Zdena rozhodla jinak. Uvědomila si, že by se zimní zahrada k chaloupce příliš stylově nehodila, a tak ponechali s manželem terasu volnou, pro letní posezení v horkých dnech. Tím, že je na severní stranu, nabízí příjemné posezení ve stínu.

Zahrada v této podobě již nevyžaduje tolik péče, majitelka ovšem vřele doporučuje rozložit si práci tak, aby člověk udělal každý den něco, než vše zanedbat a pak nevědět, kam dřív skočit.

„Jsme v důchodu a leccos už nezvládnu. Musela jsem proto zlikvidovat spousty květin, kterými bývala ozdobená okna chalupy. Už nezvládnu zvednout tak vysoko konvičku. Ale když někde vidím, jaké mají na domě krásné květiny, mrzí mě to, protože to by se mi také líbilo,” posteskla si Zdena. Náš rozhovor se ale končil v symbolickém, a především optimistickém duchu.

Jednotlivé druhy rostlin a jejich umístění si zvolila Zdena sama, podle vlastního uvážení a intuice. Na zahradě si vytváří hezká zákoutí, která návštěvníka zaujmou svou hrou barev.

„Žije tu s námi dcera se svou rodinu. A tak za mnou na zahradu chodí naše šestiletá vnučka. Ráda mi pomáhá, a to mi dělá radost. Třeba z ní bude jednou moje pokračovatelka,” těší se čtenářka.

Okno přetékající záplavou surfínií je chloubou každé úspěšné pěstitelky těchto hezkých květin.