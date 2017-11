Přímočará pila

Zeptejte se manžela či tatínka, zda by se mu hodila. Pokud rád pracuje se dřevem i kovem, byl by z tohoto dárku nadšený. Když mu povíte následující parametry, bude hned vědět, že jde o výkonného pomocníka: počet zdvihů 0-3 000/minutu, hloubka řezu do dřeva 80 mm a do kovu 8 mm.

FOTO: Patriot

Myčka Levita

S touhle stříkačkou byste uhasili i hořící stromeček, ale běžně se používá na odstraňování všech nečistot. A to z chodníků i okapů, dokonale s ní umyjete jízdní kola, zahradní nářadí, bazén i jeho okolí nebo auto. Skvělý pomocník s tlakem 90 bar a 5m hadicí na veškeré úklidové práce kolem domu.

FOTO: Levita

Vinotéka

Noblesní dárek, který vyvolá nadšení u každého milovníka dobrých a správně uložených a vychlazených vín. U této termoelektrické vinotéky na bázi Peltierových článků nastavíte teplotu od 8 do 18 °C, má elegantní LED displej a vejde se do ní naráz 8 lahví. Rozměry: š 25,2 x 45 x 50 cm.

FOTO: Mountfield

Nůž skládací s křesadlem

Patří do kapsy každého pořádného kluka a chlapa, a proto pod stromečkem určitě potěší. S délkou čepele 95 mm a hmotností jen 130 g jim bude praktickým pomocníkem na zahradě i na výletech do přírody. Díky integrovanému křesadlu si snadno rozdělají i táborák. Je vyroben z oceli S/S 420.

FOTO: Patriot

Vysavač popela

Potěší všechny majitele krbů nebo krbových kamen, ale snadno jím vysajete i ze stromku spadané jehličí. Správnou vychytávkou je zpětný chod, díky němuž lze snadněji rozdělat v kamnech oheň. Tento výkonný a moc šikovný pomocník má objem nádrže 18 l a praktické madlo na přenášení.

FOTO: Mountfield

Nadzemní bazén

Stejně jako se vaše děti těší na letošní Vánoce, budou se těšit i na příští léto. Pod stromkem sice najdou zatím „jen“ krabici, ale na jaře bazén pomocí rychlospojek snadno a rychle sestavíte, napustíte a - koupete se. Průměr 4, 27 m, objem 13 200 litrů. Prostě paráda!

FOTO: Swing

Nafukovací člun

Rozzáří oči dětí i tatínků. Rafting, rybaření, dobrodružné plavby si mohou dopřávat na palubě pohodlného a bezpečného člunu s velkou výbavou a možností instalovat i motor. Rychlé a snadné nafukování/vyfukování pomocí 2 ventilů, otáčecí úchyty pro vesla, 3vrstvá a extra odolná konstrukce stěn z PVC a polyesteru.

FOTO: Bestway

Infrasauna

Tohle není dárek, ale dar – a rovnou pro celou rodinu! Klidně ji můžete mít v bytě nebo na chalupě. Krásně prohřeje tělo, upevní zdraví, uvolní svaly a projasní mysl. Saunovat se můžete, kdykoliv se vám zachce. Tento model má 8 karbonových topidel, vnitřní a vnější ovládací panel, rádio/MP3 s dálkovým ovládáním, ionizátor, světelnou terapii i zádovou opěrku. Materiál: kanadský jedlovec/MDF desky.

FOTO: Archiv