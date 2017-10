Tip na kompost

Nadrcený odpad zkompostujte. Jak to správně provést? Dbejte na to, aby kompostovaný materiál byl co nejpestřejší a ten suchý se dobře promíchal s mokrým. Tak se vytvoří vyrovnané klima, které kompost potřebuje, aby vzniklo kvalitní hnojivo na naši zahrádku.