Dřevo rychle stárne, kov rezaví, ale kámen je sázka na jistotu. Jako architektonický prvek vtiskne zahradě punc jedinečnosti. Ať už je v podobě valounů, říčních kamínků, nebo jako samostatný solitér – japonská lampa, pítko pro ptáky, fontána nebo odpočinková lavička.

Kámen lze využít na suché zídky, do skalky, na chodníky a cesty, vyvýšené záhony, bylinkové zákoutí, kolem zahradních jezírek a potůčků. Má neopakovatelnou strukturu, zbarvení a tisíciletou energii.

Zásadou je přirozenost



Kámen má v zahradě působit, jako by tam byl odjakživa – tedy přirozeně. To se nám podaří, když vybereme horninu patřící do okolní krajiny nebo citlivě kombinujeme různé druhy.

Do zahrad japonského stylu patří exkluzivní kameny, které dávají vyniknout zbarvení a neobvyklému tvaru.

FOTO: Kameny.cz (2x)

Bez kamenů si nelze představit ani zahradu v japonském stylu. „Vše v ní má svůj význam a pevné místo. Přírodní kameny představují scenérie divoké přírody či metaforicky připomínají vodní hladinu. Správné rozmístění kamenů má ochraňovat dům,“ říká Sabina Freundová ze společnosti Kameny.cz.

Usazení velkých kamenných solitérů je dobré plánovat v čase zahradnických a stavebních úprav. Do menších zahrad pořizujeme valouny a říční kamínky kolem jezírka, okrasných travin, stromků.

Gabiony na zídku i lavičku

Stavební prvek – gabion, který tvoří kov a kámen, není nudný ani jednotvárný. Tyto koše ve tvaru kvádru slouží k vytvoření opěrných zídek, plotů, účinně zpevňují terén. Mohou mít různý tvar (třeba pyramidy, oblouku či válce) a velikost.

Gabiony se skládají z kovových košů s antikorozní úpravou a výplně, kterou tvoří přírodní či lomový kámen, valouny či kostky. Jsou i praktickým prvkem v zahradě.

FOTO: Gabioncentrum (2x)

Usazení gabionů se provádí na sucho, bloky se dovážejí přímo na staveniště, lze je umístit i do vody. Podklad pro gabiony má být čistý, rovný, zpevněný. Někdy je vhodný i betonový základ, zhutněné podloží. Výhodou gabionů je, že je lze podle potřeby rozebrat, znovu recyklovat.

Základem košů je výplňový materiál – tedy námi zvolené kameny. Mohou ladit či se doplňovat tvarem, zbarvením, přičemž vždy je důležitá stabilita. Preferujeme materiál mrazuvzdorný, odolný vůči povětrnostním podmínkám. V praxi se osvědčil čedič a žula.

Kamenivo do gabionů může být rozmanité. Záleží na druhu a odstínu kamene – nejčastěji se používá žula, čedič.

Kromě kamene může být výplní i dřevo, keramika, rozmanité drtě. Zajímavá je kombinace s rostlinami: jedna část koše tvoří kameny, druhá zemina, jež se následně osází třeba popínavkou.

Z gabionů lze vytvořit i majestátní kamenný truhlík na květiny, úložiště na topení dřeva, originální lavičku, zahradní stůl či bylinkovou spirálu.

Koberec z kamínků



Schody, podezdívky, rozmanité vertikální plochy i samotné cesty jsou obvykle spojené s výkopovými pracemi, betonováním. Opracování přírodního kamene a manipulace s ním jsou náročné a nákladnější. Snazší variantou je použití kamenného koberce.

Tvoří ho směs říčních nebo mramorových oblázků v pestré škále barevných provedení, které se dá i vzájemně kombinovat. Jako pojivo se používá certifikovaná pryskyřice bez škodlivého nonylfenolu. Na nezpevněné plochy stačí jako podklad zhutněné štěrkové lože.

V zahradě se neobejdeme bez chodníčků. Nevnímejme je pouze jako přístupové místo, ale dekorativní prvek. Různě seskládané kameny zajímavého probarvení jsou jedinečné.

„Díky speciálním technologickým postupům je koberec pevný a pružný. Předností je vodopropustnost, přirozené vsakování a koloběh vody v zahradě,“ vysvětluje Marek Ondra z firmy Topstone.

Výhodou koberce z kamínků je snadná a rychlá pokládka. Pracovat lze při teplotě nad 10 stupňů Celsia, může přijít na nový i starý beton, kámen, popraskaný asfalt či dlažbu. Využívá se s úspěchem k renovaci starých a uživatelsky nevhodných ploch kolem rodinného domu. Povrch je jednotný, beze spár. V nabídce je mnoho barevných provedení mramorových a říčních kamínků, libovolně lze kombinovat jejich vzory a tvary.

Co lze použít



Žula – odolná vůči povětrnostním podmínkám, vydrží navždy. Vytvářejí se z ní působivé stálobarevné sochy či lavičky, které ani mráz nepoškodí.

Mramor – luxusní materiál na sochy či fontány. Krásné jsou mramorové sloupy, v surové neopracované formě i leštěné kousky.

Vápenec – vytvářejí se z něho krásné sochy, lavičky, fontány i dekorativní koule.

Travertin – má zajímavou strukturu a je velmi oblíbený jako obkladový a dlažební kámen.

Pískovec – slouží pro výrobu kamenných nášlapů na pokládání chodníčků. Má nádhernou kresbu, vynikne na kamenných sochách, jako zahradní umyvadla i schodiště.

Břidlice – patří zejména na chodníčky. Díky své pevnosti a zároveň relativní lehkosti lze vytvořit z této horniny i široké bloky (vhodné na schodiště). Je krásná ve své ryzí podobě.

Čedič – je složité ho opracovávat, ale má krásnou strukturu a je přirozenou součástí zahrady. Působivé jsou z něho fontány a lavičky.

Andezit – používá se k dláždění chodníčků, ale lze ho uplatnit i na suché zídky, v nichž vyniknou suchomilné rostliny a skalničky.