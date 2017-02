Jde o moderní infrasaunu, kterou si můžete snadno postavit doma na chodbě, v koupelně nebo přímo ložnici. Jak infrasuny fungují? Je to jednoduché, v kabině jsou instalována karbonová nebo keramická topidla, která produkují dlouhovlnné infračervené záření. A to má mimořádnou schopnost intenzivně prohřívat lidskou tkáň, a to až do hloubky čtyř centimetrů.

Mimochodem infrapaprsky se dnes využívají například v mnoha typech novorozeneckých inkubátorů. Pozitivní účinky tepla byly ovšem objeveny dávno. Už před 3000 lety byla tepelná terapie využívána k léčbě různých neduhů v Číně a časem se rozšířila i do dalších koutů světa. Velkou oblibu si získaly horké lázně třeba v antice, kdy horké lázně byly populární mezi všemi vrstvami obyvatelstva a pomáhaly naplňovat řecký ideál kalokagathia čili krásu těla a ducha.

Díky rozměrům se vejde i do velmi malého bytu.

FOTO: Archiv

Pryč se ztuhlými klouby i celulitidou

Dnešní lékaři navazují na své dávné kolegy a shodují se v tom, že působení tepla má blahodárné účinky nejen na snižování svalového napětí a uvolnění kloubů, ale že jeho účinky jsou mnohem širší. Pomáhají zbavit se únavy i stresu a celkové zlepšují psychiku. Málo se například ví, že za pouhých třicet minut v kabině infrasauny spálíte až 600 kcal a že zvýšené pocení všemi póry pomáhá z těla vylučovat mnoho škodlivých látek. Ženám zase konvenuje skutečnost, že pravidelný pobyt v infrasauně posiluje imunitu, pomáhá efektivně hubnout, čistí pleť a kůži po celém těle a mírní projevy celulitidy. Infrasauny mohou po konzultaci s lékařem využívat také alergici, kardiaci nebo lidé, kteří mají potíže s krevním tlakem. Tedy lidé, kteří do klasické sauny jít nemohou.

Kráska z kanadského jedlovce, která zapadne i do moderně vybaveného interiéru.

FOTO: Mountfield

Provoz jen za pětikorunu

Dalším důvodem vysoké obliby domácích infrasaun je také jejich konstrukční a provozní jednoduchost. „Prodávají se jako stavebnice. Takže instalaci a zprovoznění zvládne každý během třiceti čtyřiceti minut. K zapojení je potřeba jen 230 V zásuvka, nic víc. Samotné předehřátí trvá jen 5 až 10 minut a je spočítáno, že jeden saunovací cyklus vyjde zhruba na nějakých pět korun. Takže provoz je velmi levný,“ vysvětluje wellness specialista Jakub Nováček.

Pro celou rodinu.

FOTO: Archiv

A oblíbené hity k tomu

V moderních infrasaunách samozřejmě najdete i různé technické i další vychytávky. Například venkovní digitální panel, na němž si i pomocí dálkového ovládání můžete navolit saunovací režim, do uší vám bude díky zabudovanému audiosystému (rádio/MP3) znít oblíbená hudba a rozečtenou knihu nebo časopis si můžete odložit na praktickou poličku. Ale to není všechno. Ve výbavě může být také ionizátor, který zajistí, že během pobytu budete v kabině dýchat vzduch čistý jako na horách. A pokud zatoužíte po relaxační vůni, stačí sáhnout po některé z esencí, třeba s nádechem pomeranče, kosodřeviny, medu či eukalyptu. Existují i modely, které umožňují takzvanou světelnou terapii. V podstatě jde o to, že si podle momentální nálady můžete navolit některou z deseti nabízených barev.

Jak a kdy se správně infrasaunovat?

• Nejlepší je to ráno. Taková ranní kúra vám dodá energii na celý den. Pokud chcete lépe usínat, dopřávejte si ji večer.

• Před saunováním se osprchujte a utřete dosucha.

• Po cvičení nebo jiné náročnější činnosti si dopřejte 15minutový odpočinek, pak teprve vstupte do kabiny.

• Uvnitř mějte po ruce osušku na otírání potu. A také hrubou žínku a zádový kartáč. Ve chvíli, kdy se začnete potit, jimi z obličeje i ostatních částí těla odstraníte odumřelé kožní buňky, pokožku omladíte a vyhladíte.

• Po proceduře si dejte pauzu, aby tělo trochu vychladlo, a pak se bez mýdla osprchujte ve vlažné vodě.

• A vždy doplňte tekutiny – ideální je čistá voda.