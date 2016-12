Přikrmování ptákům pomůže především v mrazivém období, kdy sníh nebo ledová krusta schová poslední semena uschlých trav a plevelů. Ale na krmítko je můžete lákat už teď, ať vědí, kde hledat potravu, až bude hůř. Pomoc je namístě, neboť krajina je chudší než dřív, chybí zde přirozené pestré lesy, křovinaté meze plné plodů, úhory s plevelem bohatým na semena, tedy poskytuje méně potravy. A aby vzdorovali chladu, potřebují ptáci spoustu energie. Na jaře vám za odměnu sesbírají přemnožené mšice a housenky.

Krmítka všeho druhu



Dřevěná, proutěná, keramická, hranatá i kulatá… U nákupu nebo tvorby vlastních krmítek můžete dát průchod fantazii. Pár zásad je však vhodné dodržet – před deštěm a sněhem by měla potravu chránit střecha, prospěšné jsou i zábrany proti vypadávání semínek. Lépe poslouží prostorné krmítko, na jehož okrajích se dobře přistává.

Jistě nechcete na krmítku zároveň krmit i svou nebo sousedovu kočku! Mělo by proto stát na kůlu nejméně jeden a půl metru nad zemí, přičemž ideální je hladký sloupek, po kterém kočka nevyšplhá, nebo opatřený zábranou. Šikovné je i zavěšení krmítka na zeď. Pokud ho dáváte na strom, je třeba najít dostatečně pevnou a přitom dlouhou větev, aby na ně kočka ze stromu nedoskočila. Snazší je rozvěšování oblíbených lojových koulí, které jednoduše připevníte na koncové větvičky, kam nemá šelma šanci se dostat. Koule obsahující semena i lůj ptákům chutnají i prospívají – pokud nechcete po zahradě sbírat stále nové vyjedené síťky, pořiďte si kovové klícky, do kterých se koule nebo i jinak tvarované bloky vkládají. Dají se do nich umístit i kousky loje. Koho baví domácí vyrábění, může hmotou z rozpuštěného loje a semínek obalit šišky a ty rozvěsit po stromech.

Na chatu a chalupu jsou šikovná krmítka samonásypná. Zásoby v nich zůstanou v suchu a postupně se uvolňují podle toho, jak velký hlad ptáci mají. Před započetím krmné sezony můžete krmítko, které sloužilo i loni, omýt horkou vodou s octem. Odstraníte tak případné choroboplodné zárodky.

Přichystejte si slunečnici

I kdybyste krmili jenom slunečnicovými semínky a kosům k nim přidali jablko, stačí to. Slunečnice patří mezi nejoblíbenější ptačí stravu a poskytuje potřebné živiny i energii. Semenožraví ptáci ji lehce loupou v zobáku a slupky vyplivují kolem, sýkorky s jemnými zobáčky si semínka odnesou na klidné místo a trpělivě je vyjídají. Potěšíte je černými semeny, jejichž slupka je tenčí nežli u pruhovaných. Pokud máte ptačích hostů požehnaně, vyplatí se kupovat slunečnici na váhu nebo ve větším balení. A co dalšího do krmítka přidat pro zpestření?

➜ Nesolené a neslazené ořechy všeho druhu – vlašské můžete buď vyloupat a nasekat či nadrtit, nebo je předkládat pouze rozpůlené, ptáci si lákavý obsah vyzobou do posledního drobtu.

➜ Vhodná jsou rozmanitá semena jako proso, konopí, mák nebo lněné semínko.

➜ Sypat můžete i čerstvé nebo sušené drobné plody, tedy šípky, dřínky, jeřabiny, hložinky, trnky, plody arónie, rakytníku, dřišťálu, bezu, mahonie, ptačího zobu, pámelníku, cesmíny i břečťanu.

➜ Nic nezkazíte obilím a ovocem, tedy kousky jablek, hrušek, hroznového vína.

Uvidíte, zdali si ptáci oblíbí i jiná semena, nebo budou dávat přednost slunečnici a ořechům – i oni totiž mají různé chutě. Kosi, drozdi kvíčaly a další zimní hosté, jako například exoticky vyhlížející brkoslavové severní, milují ovoce. Jablkem je rozhodně potěšíte – stačí ho položit na bezpečné místo i vcelku a jejich zobáky ho rychle zpracují. Nakrájené čerstvé ovoce je v krmítku vítané, ale je potřeba ho kontrolovat, aby neplesnivělo. Prospěšný je i tradiční lůj, v menší míře sádlo, ale pouze neslané a neškvařené. Pro zpestření můžete přidat i ovesné vločky, maličké kousky syrového masa, které se ovšem nesmějí zkazit, a strouhanou mrkev. Ptáci uvítají i mělkou misku s čerstvou vodou, aby převážně suchou stravu zapili, a v teplejších dnech se v ní také vykoupou. I v zimě se musí pečlivě starat o své peří.

Co do zobáku nepatří?

Nevhodnou potravou můžete ptákům přivodit vážné zažívací obtíže až smrt! Proto je nikdy nekrmte žádnými zbytky jídel, ničím slaným, slazeným ani kořeněným. To do jejich žaludku nepatří. Obyčejné suché a nastrouhané pečivo je menší zlo než pečivo čerstvé, ale stále je příliš slané a obsahuje i další pro ptáky nežádoucí složky. Surové obilí a další přirozená strava v podobě semen a plodů je rozhodně vhodnější. Suché zbytky chleba si raději schovejte pro někoho, kdo chová koně, ovce nebo kozy. Pro tato velká zvířata je to nezávadný pamlsek, zatímco například i vodní ptáci, krmení převážně suchým pečivem, strádají nedostatkem vitaminů a minerálů. Vhodnější pro ně jsou třeba granule pro kachny.

Potrava, která je pro ptáky vhodná, tedy semena, ořechy a ovoce, se však stane také nebezpečnou, jakmile se kazí a plesniví. Krmítko proto kontrolujte a případné zbytky, které znehodnotila vlhkost, včas odstraňte.

Podzimní čištění budek

Podzim je vhodnou dobou nejen na rozmístění krmítek, ale také pro generální úklid budek. Mnozí ptáci si místo na hnízdění vyhlížejí již v předjaří, ne-li ještě v zimě, a proto bude lepší, když jsou připravené včas. Budky u nás zimující ptáci rádi využijí i jako úkryt za mrazivých nocí. Výstelkou, kterou si sem nosí, se jednak snižuje prostor budky – vrabci jsou schopni ji naplnit téměř ke střeše – a také může obsahovat různé parazity. Proto je nutné ji čas od času odstranit a prostor vyčistit. Je to jednoduché – výstelka má většinou podobu kompaktního hnízda, které vyndáte či vysypete. Možná se při tom budete divit, co všechno do budky rodiče pro své potomky nanosili! Kromě trávy a mechu mají rádi měkkou a hřejivou ovčí vlnu, peří domácí drůbeže, psí chlupy, které zbyly ze stříhání čtyřnohého kamaráda… je škoda takové poklady odklízet, raději je nabídněte na vyvýšeném místě a ptáci budou nadšení.

Pokud chcete ptákům dopřát dokonalou péči, vyčistěte budku speciálním sprejem prodávaným k tomuto účelu, který zničí parazity a zárodky schované ve škvírách, nebo ji vymyjte horkou vodou s octem a nechte otevřenou na slunci nebo v teple domova důkladně proschnout.

