Dana Novotná

Pravidlo č. 1 - osahat a potěžkat

Ať už vybíráte nůžky nebo kypřič, ruční zahradní nářadí by mělo být lehké a dobře padnout do ruky. Čepele zahradních nůžek a kovové části motyček či lopatek musí být vyrobené z kvalitní pevné oceli, která odolá tlaku i ohybu. Čepele nůžek by měly být ostré, kvalitně nabroušené a potažené mohou být nepřilnavou vrstvou, která zamezuje ulpívání větviček či zbytků trávy.

„U některých typů zahradních nůžek je možné najít čepele potažené speciální vrstvou – tzv. xylanem. Ten povrch čepelí nejenže chrání před vnějšími vlivy, jako jsou změny teplot či vlhkost, ale zajistí minimálně o 30 % snazší průnik čepele do dřeva,“ vysvětluje specialista na zahradní nářadí Michal Makalouš. V neposlední řadě je u nářadí dobré vyzkoušet funkčnost bezpečnostních prvků, jako jsou např. bezpečnostní zámky.

Nůžky Patriot jsou novinkou na trhu. Dvoučepelový model R 60 má ergonomicky tvarované rukojeti a umožňuje střih rostlin či větví do průměru 22 mm.

FOTO: Patriot

Nůžky jsou základ

Zahradní nůžky je vhodné vybírat tak, aby průměr větviček, které s nimi budete stříhat, byl uprostřed uváděného maximálního rozsahu. Dvoučepelové nůžky jsou určené pro přesný střih čerstvých větví, květin či bylin. Jednočepelové nůžky se pak hodí na suché a tvrdé větve. Pro střih slabších větví či rostlin si vystačíte s jednoručními zahradními nůžkami, v případě střihu silnějších větví se ale určitě vyplatí sáhnout po nůžkách obouručních.

„Pákové obouruční nůžky jsou vybavené převodovým mechanismem, díky kterému umožňují střih s vynaložením až třikrát menší síly. Jsou určeny pro střih větví silných až 45 mm a některé modely jsou navíc vybaveny teleskopickými rukojetěmi, u kterých lze nastavit délku každého ramene přesně podle potřeb uživatele,“ dodává Makalouš.

Pákové dvouruční nůžky na suché i čerstvé větve jsou vybaveny dvoufázovým střihem a umožňují efektivní práci s vynaložením minimální síly. Mohou mít navíc teleskopické provedení, kdy se dá u každého ramene nůžek nastavit jiná délka.

FOTO: Mountfield

Na trávu či živý plot

Se zastřiháváním okrajů trávníků si snadno poradíte pomocí nůžek na trávu, které mají dlouhé čepele opatřené nepřilnavou vrstvou. Dostanete se s nimi prakticky do všech sekačkou nedostupných míst v zahradě. Manipulaci i práci s nimi usnadní možnost otáčet čepele o 180 nebo 360°. Keře a živé ploty pak jednoduše do požadovaného tvaru upravíte pomocí nůžek na živý plot. Snadnější střih větviček zajistí dlouhé vlnité čepele a pohodlnou práci pak ergonomicky tvarované rukojeti.

Praktický pomocník do každé zahrady – skládací pilka WOLF-Garten RE-K s kvalitní 16 cm dlouhou čepelí si poradí s řezáním suchých i čerstvých větví. A můžete ji mít všude po ruce.

FOTO: archiv

S čím na květinové záhony

Sázet, kypřit a plít je potřeba hned několikrát během vegetace. Při výběru motyček, lopatek, provzdušňovačů či kultivátorů se určitě vyplatí volit kvalitní pevné nářadí, které díky svému provedení vydrží v zahradní výbavě roky. Zvolit je potřeba správnou pracovní šířku nářadí, ujistit se o tom, že je pevnost ocelové části opravdu dostatečná, a vyzkoušet si ergonomii rukojeti, která by pro pohodlnou práci měla být měkčená a správně tvarovaná.

Motyčka, lopatka a plečka. Při výběru drobného zahradního nářadí se vyplatí sázet na kvalitu. Nářadí by mělo mít pevné a perfektně provedené jak kovové části, tak i samotné rukojeti.

FOTO: WOLF-Garten