Zbavte se vlhkosti a plísně v domě

„Omítka nefunguje jen na principu tradičního tepelného izolantu, ale i na principu reflexní vrstvy, která dokáže teplo jakoby odrazit zpět do místnosti. S ohledem na podmínky, ve kterých je aplikována, může konkrétně omítka Nano Coat Home ušetřit až do 30 % energie na vytápění,“ vysvětluje Štefan Karabáč z firmy Helske.

„Nejvíce jsou ohrožena dřevěná okna v novostavbách nebo v zimním období. Moderní okno s membránovou úpravou, která přichází na řadu před vrchní lazurou, se ale chová jako funkční oblečení. Zabraňuje pronikání vlhkosti do okenní konstrukce a zároveň napomáhá, aby se z okenního rámu rychle odpařila pryč,“ říká Milena Tomčíková z firmy Vekra.

Asymetrický nátěr provádí hydraulický robot pouze z vnitřní strany. „Pokud by bylo okno takto ošetřeno z obou stran, vlhkost by se držela v konstrukci a nemohla by se správně odpařovat,“ dodává Milena Tomčíková.