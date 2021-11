Obytná loď nabízí moderní prostředí, posilovnu i výhled na Tower Bridge

Součástí zařízení je rovněž malá tělocvična, v níž je k dispozici nejenom stepper, ale i veslařský trenažér. Nový majitel, jak vtipně poznamenává web My London, tak má možnost si ve své lodi zaveslovat, aniž by se však kamkoli pohnula.

Marinus má za sebou poměrně pestrou historii. Byla to původně ocelová plachetní loď, kterou v roce 1901 postavili v nizozemském Papendrachtu. Její název tehdy zněl Onderneming. V roce 1940 ji ale začali přestavovat na motorovou. Do prací ale zasáhla válka, a tak ji majitel, ve strachu, aby ji nezabavili nacisté, nechal potopit, aby ji ukryl. Ve válce ovšem padl, a tak loď zůstala pod vodou až do roku 1947, kdy dala o sobě vědět uvolněnou cedulí se jménem, která vyplavala na hladinu. Loď byla tedy vyzdvižena a konečně vybavena motorem. Později kotvila v Amsterdamu a sloužila jako sklad cukru. V první polovině 90. let prošla další velkou proměnou a sloužila k charterovým cestám a vozila na dobrodružné výlety školní výpravy. Postupně se ale její provoz stal neekonomickým, a tak skončila jako majetek banky. Od ní ji koupili současní majitelé, kteří jí nechali proměnit potřetí, na loď obytnou.