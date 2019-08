Kompostér šetří starosti i peníze

Moderní kompostéry se vyrábějí z kvalitních plastů, odolných vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Mají víko, aby do kompostéru nepršelo. Nemají žádné dno, aby dovnitř z půdy mohly pronikat živé organismy – žížaly, které urychlují tlení. Otvory ve stěnách do kompostu může pronikat vzduch, který rovněž urychluje proces tlení.

Co patří do kompostu – jen organický odpad, jehož obsah by měl být různorodý, aby se mu dobře dařilo.