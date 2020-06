Centrum architektury a městského plánování řeší nevkusné dekorace a cedule v ulicích

Publikace „Veřejný prostor” mapuje prvních pět let existence Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje Prahy, která se soustavně věnuje kultivaci a zacházení s pražských veřejným prostorem.

Pokračovat bude také interaktivní mapová výstava Dvě Prahy, která sleduje dramatický vývoj Prahy za posledních 200 let. Mapová instalace je přístupná zdarma od 9 do 21 hodin každý den mimo pondělí až do 12. 7. na adrese CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2.