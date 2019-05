Manželé se seznámili před patnácti lety. V té době už tady majitel vlastnil pozemek, ale ležel ladem. Víkendy a volný čas tehdy rodina trávila na Sázavě, dokonce zvažovala prodej zdejšího pozemku.

Paní domu však přišla s nápadem pozemek využít a postavit si v horách roubenku s využitím moderních technologií.

V centru otevřeného prostoru je situován na míru zbudovaný krb – krbová vložka obložená olejovanými plechy. Ze stejného materiálu je zhotovena i stěna pro uložení dříví a otevřené police integrované do zdi.

K dokonalosti stavení bravurně dovedl architekt Martin Frank ze studia Deconcept.

„Nejprve jsem si představovala takovou tu klasickou roubenku s kachlovými kamny ve stylu našich babiček,“ říká majitelka. „Pak jsem ale změnila názor.“ Původní projekt architekt přetvořil.

Nábytek v kuchyni je zhotovený na míru z dubové dýhy. Z masivu dubu je pak barový pult doplněný vysokými černými židlemi a svítidly (Nordal) vzhledu dekorativních žárovek. Pracovní deska je vyrobena z kompaktní desky simulující břidlici.

Nezbytné byly i dispoziční úpravy a celkové uhlazení interiéru – přibyly dveře, vznikla terasa, obložení zídky místní žulou, změnila se barva oken i fasády a díky zahradní architektce Zuzaně Mojdlové z ateliéru Green Mole došlo také na úpravy terénu přiléhajícího k domu. Plánovaná je i divoká louka s lučním kvítím.

Jídelní stůl z masivního dřeva doprovází dlouhá lavice s podsedákem z hovězí kožešiny a z druhé strany ho obklopují židle z masivu s textilním výpletem. Celek atraktivně dotvářejí stínítka z mořské trávy.

Přízemí domu je maximálně otevřené, v patře jsou tři ložnice s koupelnou a v suterénu luxusní wellness centrum.

Komfort



„Pochopila jsem, že míchat babičkovský styl tradiční roubenky s moderním, spíš skandinávským přírodním stylem, není možné. Interiér navržený Martinem se nám tak moc líbil, že jsme neměli potřebu do jeho konceptu zasahovat,“ vysvětluje majitelka.

Pán domu řešil spíš technické záležitosti a stavební problematiku domu, paní soustředila pozornost na interiér.

Koupelna v přízemí je kromě sprchového koutu a klozetu vybavena jilmovou lavicí, na níž jsou osazena miskovitá kamenná umyvadla doplněná stojánkovými bateriemi (Gessi).

„Dům je technologicky nadstandardně řešený, blíží se hranici pasivního domu, je opatřen rekuperací, aby například wellness prostory v suterénu domu měly stálý přísun čerstvého vzduchu. Jsou zde použity nejnovější dostupné materiály a elektroinstalace je napojena na inteligentní systém. Je možné ovládat ji telefonem,“ uvádí majitel, který si špičkově vybaveným wellness prostorem se saunou, párou, odpočívárnou a tělocvičnou splnil své přání.

Prostor chodby i schodiště do wellness centra je prakticky opatřen velkoformátovým zrcadlem v týkovém rámu.

Miluje rituál saunování! Proč tolik komfortu v přírodě? Majitelé žijí střídavě v Praze, zde ale tráví zhruba polovinu týdne, takže mají dost času a příležitostí si komfort domu v přírodě náležitě vychutnat.

Vybavení wellness prostoru stojí na luxusní sauně (Klafs), bambusovém nábytku, jutových kobercích a dalších doplňcích (Tine K) přírodního charakteru.

„Toužili jsme po vzdušném otevřeném prostoru, také po velké sedací soupravě, kde se můžeme povalovat a kterou bude možné i snadno udržovat. Chtěli jsme velký jídelní stůl, protože ráda pořádám rodinné oslavy a sešlosti s přáteli, a nesměl tu chybět ani krb,“ říká majitelka, která vyzdobila dům obrazy s lesní tematikou a zvířecími motivy malovanými kávovou sedlinou.

Jejich autorem je kamarád rodiny Milan Maršálek, kterého si manželé velmi váží také jako člověka.

Estetika



Shodné naladění majitelky a architekta umožnilo hladkou, nekonfliktní spolupráci. Při volbě vybavení se cítila naprosto svobodná, 99,9 % doporučení a návrhů architekta padlo na úrodnou půdu.

Pozornost byla věnována každému detailu až po černé kliky dveří, černé vodovodní baterie nebo černé příbory.

Postel (Gervasoni) v ložnici manželů je oděna do bílého lnu. Povlečení je značky House in Style. Funkci nočního stolku poskytuje starý čínský stolek z jilmového dřeva. Bílý kosmetický stolek má výklopné zrcadlo a lze ho využít také jako psací stůl.

„Přestože jsem byla do realizace a zařizování interiéru plně zapojena, s Martinem jsem vybírala vybavení a věděla jsem, k jakému cíli se blížíme, výsledek mi vyrazil dech a vehnal slzy do očí. Interiér byl připravený do posledního detailu a předávaný včetně povlečených lůžkovin...

Sebelepší fotografie nemohou vyjádřit skutečnost, tu energii, útulnost a hřejivost prostředí,“ těší se paní domu z výsledku citlivě odvedené práce a projeveného talentu architekta.

V ložnicích pro hosty kralují pohodlná čalouněná lůžka (Flexteam). Ke čtení je možné posvítit si nástěnnými lampami Aura (Nordal).

Společně s manželem si pochvalují okolní přírodu a kouzelné výhledy do okolní krajiny. Rozhodnutí postavit si dům na horách jistě nelitují, je to balzám na duši.

Koupelna v patře je vybavena volně stojící vanou a doplněna černou podlahovou baterií (Gessi). Také zde je osazeno kamenné umyvadlo.

„Pokud se rozhodnete pro nemalou investici, přizvěte profesionála, dejte šanci architektovi či designérovi. Získáte nejen jiný úhel pohledu a vizi s jasným konceptem, ale ve finále i úsporu finančních prostředků, které ušetříte eliminací chybných kroků,“ doporučuje majitelka.

Jak to vidí architekt



„Čas postupných kroků, objevování, vzájemného obohacování a hledání nových cest vedoucích k tomuto výsledku nám všem, kteří jsme na projektu pracovali, přinášel radost a potěšení,“ těmito slovy komentoval architekt práci na moderní horské chalupě, k níž přistupoval s maximální ohleduplností nejen k okolní přírodě, ale i s pokorou sobě vlastní.

Leitmotivem vzniku tohoto interiéru bylo bydlení na venkově, únik z města, příklon k přírodě, které použitými výrazovými prostředky (naturálními a surovými) prostupují celým domem.

Použitím mačkaného lnu, zjemňujícími textiliemi či zrcadlovými stolky na subtilních podnožích, také aplikací skla a otevřených polic vytvořil protiváhu hrubě opracovaným prvkům ze dřeva. Zašedlou úpravou povrchů srazil přirozeně ostrou barvu dřeva, která teď působí lehce vyšisovaným dojmem.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz