Byt byl navržen tak, aby mohl poskytovat komfortní bydlení jednotlivci nebo dvojici žijící v centru hlavního města.

FOTO: Eva Vopátková a časopis Bydlení mezi panely

Změnou dispozice se byt prosvětlil a otevřel.

„Pro původní kuchyni nedostatečný prostor se ukázal být zcela dostatečným pro koupelnu a šatnu ložnice. Kuchyň se nově stala součástí hlavního obytného prostoru, se kterým je propojen také pracovní kout a díky velkorysým posuvným dveřím i ložnice,” podotýká architekt Petr Moráček z ateliéru Mimosa Architekti.

Kuchyň se nově stala součástí hlavního obytného prostoru.

FOTO: Eva Vopátková a časopis Bydlení mezi panely

V celém obytném prostoru nechybí dostatečné úložné prostory. I bytové vybavení, třeba malý stolek pro běžné využití, je možné snadno rozložit do dvojnásobné velikosti, což se osvědčí například při setkání s přáteli.

Atmosféra interiéru se odvíjí od použití klasických materiálů, jakými jsou teraco (terrazzo), bílé keramické obklady menšího čtvercového formátu a pochopitelně dřevo, které najdeme na nábytkových korpusech a pochopitelně i na dubových podlahách.

Jednoduché prostorové řešení využívá daností příslušného prostoru.

FOTO: Eva Vopátková a časopis Bydlení mezi panely

Všechny použité materiály se vyznačují kvalitním řemeslným zpracováním a puncem kvality.

Střízlivé materiálové řešení umožňuje nájemci bytu jeho snadné „zosobnění“ – třeba obrazy, pro které je ponecháno dostatek místa. A nabízí také možnost k tomu, aby se vytvořený prostor podařilo zabydlet zcela podle představ a snů majitele bytu. Časem se jistě v zrekonstruovaném bytě objeví třeba i velké rostliny.

Za velkorysými posuvnými dveřmi je umístěna ložnice.

FOTO: Eva Vopátková a časopis Bydlení mezi panely

Jak je z půdorysu rekonstruovaného bytu zřejmé, koupelna se dnes nachází na místě původní kuchyně. Kde ta ale našla své nové místo?

Kuchyň se nově stala, jak již bylo řečeno, součástí hlavního obytného prostoru, se kterým je propojen také pracovní kout a díky velkorysým posuvným dveřím i ložnice. Kombinace bílé barvy a zeleného drátoskla na zádech kuchyně střídmost ještě potrhuje.

FOTO: Eva Vopátková a časopis Bydlení mezi panely

Výsledek? Poměrně jednoduchá finální dispozice. Decentní moderní vzhled ponechávající prostor pro uplatnění vkusu majitelů i případné budoucí změny. A především vzdušnost a spousta světla na relativně nevelkém prostoru původně „obyčejného“ bytu.

Barvy vnesou doplňky

Na stěnách zrekonstruovaného obytného prostoru se opět setkáváme s tradiční bílou. V tomto případě je to, podle informací architekta, záměr a splnění přání klienta.

Bílá barva v poměrně malých bytech, kde některé jeho části jsou bez přímého přístupu světla, hraje velkou roli. Dokáže prostor zvětšit a prosvětlit a je naprosto nadčasová.

Nová koupelna se sprchovým koutem a zajímavě řešeným umyvadlem se nachází na místě původní kuchyně.

FOTO: Eva Vopátková a časopis Bydlení mezi panely

Důležité také je, že vůbec neomezuje výběr a barevnost vybavení a klient má podstatně snazší volbu bez rizika nevhodných kombinací.

Barvy v bytě se pak mohou uplatnit na zařizovacích prvcích a doplňcích, které pak není až tak obtížné čas od času obměnit, a tak získat opět zcela nový dojem ze známého prostředí. Příliš mnoho barev stírá styl a nedovoluje vyniknout detailům.

„S investorkou jsme se rychle shodli na celkovém stylu bytu, materiálech a principech. V dalších krocích jsme tuto představu jen společně upřesňovali. Krásné na této spolupráci bylo, že když jsme se na něčem shodli, tak to platilo a udělalo se to - i když to třeba pro investorku znamenalo hledat dodavatele pochromovaných detailů po celé republice. Nakonec si byt zamilovala natolik, že se nájemním málem nestal,” poznamenává architekt.