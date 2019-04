Zdobný interiér starého sídla milovníky hradů a zámků doslova ohromí

Za nejkrásnější sídlo v anglickém hrabství Dorset je považovaný Athelhampton House nedaleko města Puddletown. Není to jen pro dokonale pěstěný trávník nebo pečlivě zastřihované stromy do jehlanovitých tvarů v zahradách. Je to především kvůli jeho skvěle zachovalému a neobyčejně zdobnému interiéru. Milovníci návštěv hradů a zámků by si v tomto sídle připadali jako v ráji. Dům se před časem ocitl na realitním trhu a hned vzbudil vlnu oprávněného obdivu.