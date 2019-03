Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Za návrhem budovy, která vyroste na pozemku mezi ulicemi Sokolovská, U Invalidovny, Rohanské nábřeží a Za Invalidovnou, stojí kromě umělce Davida Černého i duo architektů Jiří Řezák a David Wittassek ze studia Quarta architektura.

Nová budova se sochami od umělce Davida Černého

FOTO: Trigema (2x)

„Budova bude navazovat na stávající zástavbu, která vytváří určitou frontu na Rohanském nábřeží a výjimečná je v tom, že jsme chtěli propojit výtvarnou stránku s klasickým přístupem k architektuře,“ zmínil architekt Jiří Řezák.

Stavba bude rozdělena na modulové bloky představující jednotlivé místnosti, ve výsledku má vytvářet dojem, že je rozpixelována, tedy rozdrobena na kostičky. Každé jednotlivé okénko představuje jeden pokoj.

Přízemí a rozsáhlý vnitroblok budovy nabídnou obchod, restauraci či fitness centrum.

„Vytváří takovou strukturu, která může některým evokovat ležící postavu,“ dodal k tomu Řezák. Budova bude doplněna o obří sochy od autora Davida Černého.

Svým rozmístěním mají sochy symbolicky pečovat o budovu. Podle architektů se tím odkazuje na historii místa, kterému dominuje barokní budova Invalidovny. Ta byla projektována podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731 a 1737 pro ubytování válečných veteránů.

„V Invalidovně je spousta soch, které historicky ukazují invalidy v bojových uniformách a my jsme se snažili některé prvky přenést sem,“ uvedl architekt.

Projekt už získal pravomocné územní rozhodnutí. „Rádi bychom stavbu zahájili příští rok na jaře a počítáme s tím, že stavba by trvala necelé dva roky,“ zmínil Radek Polák ze společnosti Trigema, jež projekt realizuje. Celkově by výstavba měla vyjít na miliardu a půl korun. Uvedení do provozu je naplánováno na polovinu roku 2022.

Nová Invalidovna vznikne naproti budově Invalidovny v pražském Karlíně.

FOTO: Novinky

Dohromady objekt nabídne okolo 144 bytů, které se pravděpodobně budou i na poměry Prahy pohybovat ve vyšší cenové hladině. Přesná cena bytů však ještě není stanovena.

„Projekt i vzhledem k lokalitě a celkovému charakteru bude spíše prémiový. V tuto chvíli nemáme žádné kalkulace, kolik by jakákoli jednotka stála, nebo jakým způsobem by to bylo rozpočtově zohledněno,“ říká Polák. Budova má být navíc vybavena nejmodernějšími technologiemi, které mají její provoz zcela automatizovat.

Projekt současně počítá s tím, že přízemí i s rozsáhlým vnitroblokem pojmou různé služby, které budou dostupné nejen rezidentům budovy. Kromě fitness centra by zde mělo vzniknout i kadeřnictví, supermarket, restaurace, kavárna, cukrárna či prádelna.