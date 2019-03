Jana Nesvadbová, Novinky

Dům na okraji města zdědili manželé po Janových rodičích. Poprvé jej rekonstruovali a rozšiřovali před dvaceti lety. To, co se zdálo být úkolem na půl roku, protáhlo se skoro na rok. Během prací totiž majitelé zjistili, že veškeré trámy a další dřevěné prvky, které tvořily krov střechy, jsou prožrané červotočem.

Tehdy přibyl k domu nový obývací pokoj a od věnce směrem vzhůru je dům celý nový. Původní strop nahradil betonový. K domu rovněž přibyl sklep, který měl být garáží, ale nakonec se jeho účel změnil.

Součástí rekonstrukce byla také výměna oken, jednoduchá nahradili majitelé dvojitými, stěny z vnější strany pokryla 8 cm silná vrstva polystyrenu jako zateplení.

O deset let později se manželé rozhodli pro druhou rekonstrukci, jejímž cílem bylo další zlepšení tepelně izolačních schopností stavby a další rozšíření. Za obývací pokoj umístili přístavbu, do níž vsunuli shora bazén. Ten je propojen v interiéru přímo s obývacím pokojem. Vedle bazénu ještě přibyla nová koupelna a v ní vířivka.

Majitelé v rámci rekonstrukce opět vyměnili okna, tentokrát jsou v nich již trojvrstvá skla plněná argonem, v obývacím pokoji jsou na východní straně skla mléčná s profilovým vzorem, která přivádějí do interiéru světlo, zároveň ale zajišťují soukromí. Dům je tak po celý den plný slunce, přitom se nepřehřívá, což majitelé ocení především v teplých letních měsících.

Na plášť pak nechali přidat další, 10 cm silnou vrstvu polystyrenu, tentokrát tzv. černého, jehož izolační vlastnosti jsou lepší než u standardního. Nejsvrchnější vrstvu pláště domu pak tvoří brizolit, tedy škrábaná minerální omítka.

Dispozice domu

Do domu se vstupuje po schodech z čelní strany a chodbou zahýbající doprava se přichází do obývacího pokoje provázaného s kuchyní.

Bazén má host v tu chvíli po levé straně. Vedle něj, přístupná z obývacího pokoje, je ložnice, za ní šatna, koupelna a vířivka. Za kuchyní je pokoj, který slouží jako ložnice pro vnoučata.

Obývák od bazénu odděluje v současnosti malá konstrukce, k níž přibývá při návštěvě malých vnuků ještě zábrana, aby do vody nespadli.

FOTO: Novinky

V přízemí je rovněž koupelna s toaletou, sezonní šatna a také odtud vedou schody do sklepa, kde je technické zázemí, tělocvična a majitelova dílna.

Po druhém schodišti se z přízemí vystupuje do patra, kde jsou dva pokoje vyhrazené pro straší dceru s rodinou, jeden pokoj pro mladší dceru s rodinou, prostor nad obývacím pokojem zabírá herna pro děti doplněná malou kuchyňkou.

Z herny se vychází na dřevěnou galerii nad bazénem. K němu vede cesta po točitém dřevěném schodišti.

Jako odstranili vlhkost u bazénu

„Původně nám všichni bazén spojený s obývákem rozmlouvali, že tu bude vlhkost, že se nám tu budou tvořit plísně a tak dále,” říká Jan, jehož koníčkem je vymýšlení praktických a účinných řešení. A tak nebylo divu, že si poradil i s vlhkostí z bazénu.

Problém vyřešil pomocí rekuperace. Teplý vlhký vzduch má tendenci stoupat, a tak je v horní části místnosti s bazénem odsávání vzduchu, které vede do rekuperační jednotky. Zde vlhký vzduch ve výměníku odevzdá své teplo a opouští dům.

Nasátý vzduch zvenčí se jím ohřeje a je vháněn do interiéru, kde pomáhá udržovat optimální teplotu. Ta by neměla být příliš odlišná od teploty vody. I tepelná rovnováha obou médií pomáhá snižovat množství vody, které se odpařuje do vzduchu.

Přístavba s bazénem je provázaná s obývacím pokojem.

FOTO: Novinky

Jako detail pak působí fakt, že navzdory velkému objemu bazénu, který má hloubku cca 1,40 m a rozměry 6,5 x 3,5 m, není nikde v bytě cítit chlór. K dezinfekci totiž majitelé používají aktivní kyslík.

Vyhřívání bazénu nestojí prakticky nic navíc

Kdo by si myslel, že vytápěný bazén musí nepříjemně zvýšit náklady na vytápění domu, velice by se divil. Samotný bazén je ohříván dvěma zdroji. Je to především teplo ze solárních kolektorů na střeše, zbytek obstarává plynový kotel teplovodním výměníkem napojeným na zpátečce do něj. Tímto zapojením majitelé zvýšili účinnost kondenzačního kotle, čímž dosáhli další úspory nákladů na vytápění.

Navíc, protože je obytný prostor propojen s bazénem, teplo unikající z vody funguje podobně jako podlahové topení.

Pro příjemnou pohodu, anebo pokud by bylo ještě více třeba přitopit, je v obývacím pokoji, blízku o dveří, krb. I na jeho konstrukci se projevila Janova vynalézavost.

Voda v bazénu funguje jako svého druhu podlahové topení. Pomáhá udržovat stálou teplotu v domě. Díky chytrému řešení s rekuperací však interiér nezatěžuje vlhkostí.

FOTO: Novinky

„Původně nám krb postavil řemeslník, ale nefungovalo to dle mých představ. Když jsme zavřeli dveře, krb nasával studený vzduch zpod dveří a do pokoje táhlo,” vysvětluje Jan. Krb tedy přestavěl.

Krbová vložka je s dvojitou stěnou a do meziprostoru vložky je ventilátorem nasáván vzduch z chodby, ohřátý vháněn do obýváku dětského pokoje a bazénu. Je využito i zbytkové teplo za zdvojenou stěnou vložky, které proudí samovolně do obýváku.

Vytápění celého domu, jenž má přibližně 450 m2 obytné plochy, tak ročně majitele díky zateplení, trojitým sklům a několika otopným systémům, které se vzájemně doplňují, stojí v průměru 38 000 korun.

„Zabýváme se profesionálně správou nemovitostí, a tak víme, že tolik obvykle za rok protopí dva menší byty v panelovém domě. Jejich velikost je ovšem mnohem menší a komfort samozřejmě také,” říká naše hostitelka paní Hana.

Důležitá je poctivost při stavbě

Jak jsme se mohli přesvědčit, dům je prodchnut spoustou technických řešení, jejichž pořizovací cena nebyla nízká.

„Všechny úpravy, které jsme dělali, jsme se snažili dělat s maximální poctivostí. Kde měly být parozábrany, tam také jsou. Pro všechno jsme se snažili najít to nejlepší řešení,” uzavírá Hana.