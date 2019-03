Sylva Svobodová, Právo

Pro bezbariérový dům či byt je zásadní dostatečný prostor, jednoduché tvary místností, bez zatáček, výklenků, zkosení. Rozměrově se prostor přizpůsobuje manipulačnímu prostoru pro vozíček, což je kruh u průměru 1,5 metru.

Důležitá je jasně vymezená komunikační cesta, bez překážek, koberců, volně rozestavěného nábytku ve volném prostoru. Dobré jsou skříňky v blízkosti stěny, nábytek bez vyčnívajících úchytek, některý může být vybavený i kolečky.

Elektricky řízené ovladače pro žaluzie a rolety usnadní jejich ovládání.

FOTO: Obzor (2x)

Šikovné je odlišné rozmístění vypínačů (80 cm od podlahy) a zásuvek (45 cm od podlahy) od běžného standardu. Myslíme i na údržbu a volíme vhodnou podlahovou krytinu, třeba vinyl. Zvládne mokrá kolečka, nepoškrábe ho ulpělý kamínek a skvěle se čistí.

Pohybová čidla, která automaticky bezdotykově spínají osvětlení, ulehčí vozíčkářům pohyb ve tmě.

Dveře – zapomeňte na otočné

Běžné dveře zabírají spoustu místa a jsou náročné na otevírání. A to pro osoby na vozíku i maminky s kočárkem. Daleko praktičtější jsou dveře posuvné, jež zajíždějí buď do zdi do stavebního pouzdra, nebo se posunují po stěně.

Nepřekážejí v prostoru, nabízejí místo pro pohyb a lze je ovládat i jednou rukou. Jsou elegantní a v interiéru na pohled skvostné.

Bezbariérový dřevohliníkový portál a ven otvíravé vchodové dveře mají standardní práh výšky 32 mm, ale lze ho i zapustit.

FOTO: Vekra (2x)

„I bezbariérové bydlení může být ve svěžím a moderním designu. Například bezobložková stavební pouzdra v kombinaci s hliníkovým rámečkem jsou toho důkazem,“ říká Petr Paksi z firmy JAP Future.

Dveřní křídlo se nemusí posouvat po stěně či do zdi, ale je tu i třetí šikovné tzv. stropní řešení. Kolejnice posuvu dveří je zabudovaná ve stropě a umožňuje plynulý a neslyšný pohyb i velkoformátových dílců (až 6 m dlouhých).

Dveřní křídlo, které je prosklené, navíc propouští dostatek denního světla. O bezpečnost se bát nemusíte, křídla jsou z kaleného skla a nerozbitná. Jen se zamyslete nad požadavkem soukromí a útlumu zvuku. Ne všude se hodí…

Interiérové posuvné dveře jsou zkrátka ideální pro bezbariérové oddělení místností bez prahů. Důležité je, že jsou bezpečné, snadno ovladatelné. Určitou nevýhodou je menší zvuková izolace, proto zvažujeme, kam přesně je zamýšlíme, zejména z hlediska norem.

Klasicky otočné dveře jsou pro osoby se sníženou pohyblivostí nepraktické. Ocení posuvné po stěně, s bezbariérovým přechodem mezi místnostmi.

A jak lze posuvné dveře komfortně otevírat? Základem je vhodné kování: nevyčnívá do prostoru a je příjemné do ruky. Oblíbené je zcela zapuštěné do dveřního křídla, např. typ mušle, která se při zasunutí dveří do pouzdra schová také.

Někomu bude příjemnější madlo, kde stačí malá síla a dveře se dají do pohybu. „Materiálově jsou madla z kvalitní mosazi i nerezu, lze je esteticky sladit ke všem typům dveří,“ vysvětluje Roman Ulich z firmy M&T.

Kování vyčnívající do prostoru může osobu zranit. Zcela zapuštěné provedení, třeba typ mušle, je bezpečné a lze ho lehce ovládat jednou rukou.

FOTO: M&T

Koupelna – bezpečné místo

Prostorný sprchovací kout s bezbariérovým přístupem je skvělým řešením pro všechny generace. A pro osoby na vozíku je nezbytný.

Důležité je spádování podlahy - sklon odtokového žlábku musí být mírný, aby vozík neztratil svoji stabilitu. Skleněnou zástěnu volíme z bezpečnostního kaleného skla, případné nárazy vozíku zvládne.

Starší osoby se sníženou pohyblivostí ocení snadný vstup do sprchového koutu a sklopné sedátko. Pro plynulý odtok vody je nutný odpovídající spád podlahy ke kanálku. Stačí nepatrný sklon 2 cm na jeden metr.

FOTO: Ravak

Další vybavení koupelny závisí na individuálních požadavcích, stupni snížení pohyblivosti.

V nabídce koupelnových studií jsou i speciálně tvarovaná umyvadla (lze pod ně zajet vozíkem), dále závěsná umyvadla z keramiky, do nichž lze vyvrtat i otvor pro dávkovač mýdla, které je stále při ruce.

Koupelna se sprchovým koutem a sedátkem ve výšce 50 centimetrů.

Zamyslete se nad obsluhou koupelnových skříněk. V případě snížené mobility je vhodný nábytek se zásuvkami, který po otevření nabízí pohled na celý jejich obsah.

FOTO: Dřevojas (2x)

Oceníme i praktickou konzolu pod umyvadlem, na kterou lze zavěsit ručník a my se nemusíme nikam složitě natahovat.

Do speciální nabídky spadají i rozmanitá sklápěcí zrcadla, závěsné klozety s prodlouženou délkou do 70 cm a hlavně bezpečná madla.

Praktická senzorová baterie šetří vodou a je pohodlná na ovládání. Díky snímací zóně s režimem vypnutí přívodu vody od 0,25 do necelých 8 vteřin od vzdálení z dosahu senzoru nenechává zbytečně protékat vodu.

FOTO: Jika (2x)

V koupelně má být vše na dosah, s minimem ostrých hran. Oblá hrana je příjemnější i na pohled, cítíme se v takovém prostoru uvolněně.

Bezbariérová koupelna Deep by Jika má tvarované umyvadlo, sklápěcí zrcadlo a madla Universum. V nabídce je i kombiklozet s vodorovným nebo svislým odpadem nebo závěsný klozet s prodlouženou délkou na 70 cm a garantovanou nosností 400 kg.

„V duchu zaoblené hrany se nesou vnější hrany zásuvek a otočných dvířek modelových řad Single a Door, které bývají nejčastějším zdrojem poranění,“ říká Petr Blažek z firmy Dřevojas.

Pod umyvadlo je nutné zajet vozíkem, proto sem patří závěsné umyvadlo bez jakékoliv spodní skříňky. Konzola pod umyvadlem je určena na ručník.

Funkce bazénu je zejména rehabilitační. Šířka prostoru okolo vlastní vany dodržuje pravidla pro průjezd a otočení vozíčku. Důležitým vybavením je dálkově ovládaná hrazda.

V kuchyni vždy soběstačně

Vozíčkář má specifické požadavky na kuchyňskou linku, která se vyrábí na míru. Zásadou je dostat se pohodlně vozíkem pod linku, aby byla plně obslužná. Tudíž nechybějí podjezdy v místech pracovní desky, kde jsou jinak běžně umístěny spodní skříňky.

Úložné prostory jsou však důležité, proto se náhradní místo na hrnce a nádobí dává obvykle do ostrůvkového pultu, který je přístupný ze všech stran (řešení vyžaduje dostatek prostoru).

Kuchyň je pro handicapovaného skvěle obslužná. Samozřejmý je podjezd pod linku, kde jsou standardně spodní skříňky. Úložné prostory si majitelé vynahradili středovým pultem.

Poličky ve výšce vhodné pro manipulaci z vozíčku se zpravidla uzavírají stahovacími roletkami, s nimiž se snadno hýbe.

Speciálním požadavkům se podřizuje i výběr spotřebičů, madlo nechybí ani u mikrovlnné trouby, vhodný je elektrický sporák, který je po sejmutí hrnce ihned chladný, výsuvná baterie ve dřezu je tu zase pro snadné natočení vody do hrnce apod.

Bezúchytové otevírání skříněk je příjemné i v kuchyni. Zvláště tam, kde je menší manévrovací prostor. Schovaná kovová úchytka je pohodlná do ruky, nezůstanou po ní žádné otisky prstů.

FOTO: Trachea

Kuchyň, zejména neoplývající nadbytkem místa, nabízí menší manévrovací prostor. Dobré je i zde zvolit úchytky, které nejsou ostré, nevyčnívají do prostoru, nelze se o ně odřít, poranit.

Možností jsou zafrézované kazetové úchytky nebo skříňky se zásuvkami, jež se otevírají lehkým zatlačením.