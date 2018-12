Sylva Svobodová, Právo

Každá květina je jiná a má i jiné nároky. Pro všechny však platí, že nesmí při transportu utrpět teplotní šok. V zimě ji tedy nevystavujte větru ani mrazu. V případě, že květinu objednáváte přes doručovací květinovou službu, zajímejte se i o skladování a doručování jednotlivých zásilek.

„Od objednání kytice po její doručení uplyne jen pár hodin. Díky výběru vhodné provozovny, která je příjemci nejblíže, jsme schopni zaručit čerstvost a top kvalitu doručených kytic,“ říká Jitka Mandysová ze společnosti Fleurop.

Čistá váza



Není to maličkost, ale naprostý základ, který ovlivňuje životnost květiny. Než do ní nalijete vodu, vydezinfikujte ji, nejlépe přípravkem s obsahem chloru. Květinám se daří v různých typech nádob, ale nedoporučují se keramické, které jsou uvnitř bez glazury.

Používejte rozmanité tvary nádob, objevujte staré zapomenuté kousky. Mnohdy překvapí svojí krásou.

FOTO: Butlers (2x)

Pozor na stonek



Květinu zbavte přebytečných listů. Poté stonek seřízněte ostrým nožem pod úhlem 45°. Účelem je zvětšit plochu, kterou do sebe květina může dostávat vodu a živiny. Při každé výměně vody řez opakujte.

Potřebují pít



Květiny se potřebují aklimatizovat, proto je nejprve dejte do vlažné vody, teprve později do studené. Vodu denně vyměňujte. Nežádoucí tvorbě slizu předejdete, když do vázy dáte jen nutné minimum vody.

Pamatujte na to, že váza a typ květiny k sobě musí „patřit“. Přemýšlejte, kam kytice přijde.

FOTO: Fler

Dejte jim medicínu



K ochraně lze použít acylpyrin, kapku octa, citron. V teplých dnech a přetopených místnostech se doporučuje i kostka ledu. A nezapomeňte na sáček, který je součástí balení. Je to potřebná výživa. Ta kromě podpory rostliny samotné zamezuje i vzniku hnilobných bakterií.

V této době lze vytvořit kytici v zimním stylu s použitím studených odstínů.

FOTO: Fleurop

Ovoce pryč



Skladování ovoce v blízkosti květin by mělo být naprosté tabu. Některé plody uvolňují etylén, který urychluje stárnutí květů.