tnk, Novinky

Efektními kousky jsou třeba řetězy ve tvaru ledových kapek nebo krápníků či ledových kuliček. Minimalističtější variantou jsou také řetězy s motivem hvězdiček nebo drobných vloček.

LED řetězy v decentním provedení skvěle zafungují v kombinaci s umělým sněhem.

FOTO: Lights4fun.co.uk, Oliver Perrott Photography

Barevné řetězy v poslední době moc v kurzu nejsou. K vidění jsou spíš uměřenější varianty vydávající ledově bílé nebo i červené světlo. To pak připomíná plody oblíbené cesmíny, která je v mnoha zemích neodmyslitelným znakem Vánoc. Trendem jsou tedy spíš střídmější varianty dekorativního osvětlení.

To platí i o rozsvěcení a zhasínání řetězů, které bylo dřív běžným efektem. Dnes jsou v oblibě kousky, ve kterých většina LED diod svítí nepřetržitě, zatímco jen malá část bliká ledově bílou barvou. To zajišťuje dojem jemného sněžení, které je pro zimní období typické.

Pokud řetězy stočíte dokola, vytvoříte světelný věnec. Dekorovat ale můžete i klasický adventní věnec.

FOTO: Annabel James, And so to Shop

Mějte nicméně na paměti, že světelné řetězy pro použití v exteriéru mají splňovat bezpečnostní normu IP44. Můžete je pak nechat venku po celý rok a nemusíte mít obavy, že by se vlivem nepříznivého počasí nějak poškodily. Můžete je použít i jako dekoraci na letních zahradních party.

Efektně vypadají řetězy i ve vázách nebo lahvích.

FOTO: Gyrofish, Geschenke.de

Vánoční atmosféru v interiéru vám pomohou navodit nejen LED řetězy. Inspirujte se triky, jak vytvořit zimní atmosféru s imitacemi ledových krystalů. [celá zpráva]

Výzkum probíhal online dotazováním uživatelů Seznam.cz v období 24.–30. 9. 2018, dotázáno bylo 977 respondentů.