tnk, Novinky

CyberDog svým tvarem připomíná hlavu a tělo psa, materiálem pak vesmírnou loď z budoucnosti. Celá přední část druhého patra je prosklená.

„CyberDog je takový zvláštní vesmírný tvor, není to v pravém slova smyslu stavba, není to ani socha, není to ani dopravní prostředek, ale přesto je právě tím vším," sdělil pro Novinky architekt Tomáš Císař.

Prostor zpestřuje sytá oranžová barva.

FOTO: Jiří Šebek, Novinky

Stavba je inspirována technologickým pokrokem 21. století. Působivý objekt má ocelovou konstrukci a opláštění z nerezových plátů.

Stavba ozvláštňuje prostor v okolí metra Nové Butovice a dodává mu futuristického ducha. Stojí za ní architekt Tomáš Císař (na snímku) a tým ateliéru Black N´Arch včetně jeho šéfa Davida Černého.

FOTO: Archiv ateliéru Black N´Arch, Jiří Šebek (koláž)

Na prosklené fasádě se objevují vědecko-technologické novinky

Hlavní informační plochu stavby představuje prosklená fasáda ve druhém patře, která je osazena speciální fólií, díky které je možné projekci sledovat jak zvenku, tak zevnitř. Velká prosklená plocha pravidelně „publikuje” novinky a další vybrané informace z oblasti vědy a techniky.

Interiéru dominují židle Masters, které navrhl designér Philippe Starck. Tato designová ikona získala řadu ocenění, například Good Design Award nebo Red Dot Award. V jinak tmavém a industriálním interiéru židle dobře vynikají a prostor barevně oživují.

FOTO: Novinky

Uvnitř centra se nachází prostor vinárny, včetně robotického pracoviště a vozíkové dráhy. Současně je v něm také bar a stolky určené návštěvníkům. Pokrmy a drinky tu pak servíruje robotická ruka. Prostřednictvím aplikace ve smartphonu nebo pomocí zapůjčených tabletů si může návštěvník objednat víno a v budoucnu třeba i teplou kuchyni.

Interiér je přiznaně industriální.

FOTO: Novinky

CyberDog je vůbec první realizovanou stavbu studia Black N´Arch, které je součástí koncernu Trigema. Pro běžné návštěvníky se prostor otevře v průběhu prosince 2018.

V blízkosti objektu se nachází plastika Davida Černého s názvem Trifot. Jde o nerezovou formu, kterou tvoří soubor fotoaparátů. Součástí celého prostoru je také Czech Photo Centre, multižánrový umělecký prostor.

FOTO: Jiří Šebek

Stavba vznikala zhruba rok a půl a vyšla na 21 milionů korun. V současné fázi funguje jako prototyp, který by mohl v budoucnu projít další proměnou a vzniknout i na jiných místech.