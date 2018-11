Jana Nesvadbová, Novinky

Pozemek, na kterém chata bude stát – veškeré snímky i video jsou pouze renderové – je na samé hranici listnatého lesa. Znamená to, že architekti pro ni hledali nejenom hezký moderní tvar, ale zároveň měl působit co možná nejvíc konstantně. Proměňovat se totiž bude pravidelně v průběhu roku především její okolí.

Hlavním zdrojem světla v interiéru je přední prosklená stěna, kde je i vchod do chaty.

FOTO: AR Design Studio (7x)

Hlavním bodem zakázky ovšem byla touha majitelů postavit si chatu, pokud možno vlastními silami, pouze s pomocí přátel. Protože ovšem mají se stavěním pramálo zkušeností, bylo zřejmé, že architekti musí volit jen opravdu jednoduchá řešení, které jejich klienti zvládnou realizovat.

V zadní části chaty je toaleta (za dveřmi) a spací prostor (nahoře na loftu).

Nakonec zvolili hravý vzhled, kde střecha vypadá, jako by celý vnitřní prostor zaobalovala do sebe po vzoru ulity. Její šikmé strany, které jsou zároveň bočními zdmi domu, pak vzbuzují pocit, jako kdyby se chata měla svalit na bok. Tento dojem architekti vtipně posílili obnaženými rámy konstrukce, které vyhlížejí, jako by stavbu podpíraly.

Zadní část chaty

Právě čtveřice vyčnívajících rámů je základem stavby, který lze zkompletovat mimo pozemek, aby jej pak na zahradě mohli vztyčit stejným způsobem, jako když se staví stodola. Zbytek by dle přesvědčení architektů už neměl být problém dodělat.

Chata vypadá, jako by se nakláněla ke straně a musela být podpírána. Ve skutečnosti má velmi jednoduchou konstrukci, aby ji mohli sestavit majitelé sami, jen s pomocí přátel.

Takhle by měla chata vypadat za večera.

Na začátku byl box o půdorysu 6x4 metry. Tím pak otáčeli tak, aby získali co největší využitelnou plochu podlahy. Zároveň měla být střecha dost vysoká na to, aby bylo možné uvnitř vytvořit malý loft.

Na jedné ze stran pak přibyl ještě úložný prostor, ovšem tak, aby se tím nezmenšila plocha podlahy. Nakonec zbývalo prosklenou čelní stranu natočit na pozemku na severozápad, aby se zachytilo co nejvíce z odpoledního a podvečerního slunečního světla.

Postupný vznik definitivní podoby chaty

Z velkého prosklení čerpá především malá kuchyňka a obývací část chatky. Spací zóna je naopak v nejzazší části, kde jsou jen menší okna.

K chatě přiléhá betonová terasa určená pro letní dny jako místo k posezení, nebo i pořádání barbecue.

Půdorys chaty

Chatu s celkovou plochou podlah 25 m² chtějí majitelé začít stavět ještě před koncem letošního roku. Dokončit by ji měli před začátkem léta roku 2019.