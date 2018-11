tnk, Novinky

Soutěžní přehlídka staveb vzniklých nebo zrekonstruovaných na území České republiky má sloužit k propagaci kvalitní české architektury a má upozornit na nejlepší díla. Šanci měly všechny stavby obdobnou, soutěž totiž není členěna do kategorií.

Porota bere během hodnocení v potaz jejich účel i stavebníkovo zadání. Hlavní cenu porotci udělili architektonické kanceláři Architektura právě za administrativní budovu ve Strančicích.

Stavba z lehkého betonu je podle poroty unikátní



Autor díla David Levačka Kraus navrhl novostavbu administrativní budovy zasazenou do průmyslového areálu. Vznikla inovativní technologií z lehkého betonu. V celé Evropě je podle organizátorů jen málo budov, které by byly postaveny z tohoto materiálu.

Prosklení zaručuje dostatek světla v interiérech.

FOTO: Archiv soutěže Česká cena za architekturu

Jde o odvážný a průlomový architektonický počin. Budova je odlita na místě z lehkého betonu, s přibližně metr tlustými zdmi, bez jakéhokoli zateplení, s přesně zasazenými okny.

Ve Švýcarsku a v Německu, především v Berlíně, probíhá podle organizátorů soutěže rozsáhlý výzkum směsí betonu a technologií na tvorbu a odlévání tohoto typu inovačního materiálu.

Podle mezinárodní poroty, v jejímž čele usedl německý architekt Rogerem Riewe, jde o průkopnický a moderní projekt.

Stavba působí mohutným a robustním dojmem.

FOTO: Archiv soutěže Česká cena za architekturu

Finalisty ze 145 přihlášených a 33 nominovaných staveb vybírala mezinárodní porota. Podle ní české počiny dosáhly vysoké kvality a jsou schopny soupeřit se současnou evropskou architektonickou tvorbou. Design i celkové provedení staveb v letošním ročníku byly na dobré úrovni.

Budově dominuje beton, který je v posledních letech hodně trendy materiálem.

FOTO: Archiv soutěže Česká cena za architekturu

Podle České komory architektů letos převažovaly stavby vzniklé pro soukromé účely nad těmi veřejnými. Na akci byly vyhlášeny i výsledky ocenění za výjimečný počin a ceny partnerů.

Stavba vypadá hrubě a průmyslově.

FOTO: Archiv soutěže Česká cena za architekturu

Vítězná díla si můžete od čtvrtka 22. listopadu přijít prohlédnout do pražské Galerie Jaroslava Fragnera, kde probíhá výstava České ceny za architekturu. Od 7. února 2019 se výstava přesune do Galerie architektury v Brně, tam setrvá do 31. března.