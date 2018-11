„Pozemek byl velmi svažitý, to majitel vnímal jako menší nevýhodu. Nicméně se mu líbila dispozice pozemku a dostupnost do města. Podmínkou bylo vyřešit dvoupodlažní půdorys v maximálním propojení se zahradou a díky tomu být v absolutním kontaktu se zelení. Současně si majitel přál, abychom vytvořili projekt, který bude dobrou investicí do let budoucích. Proto nám dovolil i nadstandardní prvky nejen v interiéru, ale také v exteriéru. Na co kladl důraz, byl koncept s čistými liniemi,“ říká designérka Žaneta Radiměřská, která s kolektivem firmy Tekom-P vybudovala projekt, který reprezentuje dokonalé propojení interiéru s exteriérem v jeden kompaktní celek.

Tento záměr si zaslouží pracovní název – jedno tělo, jedna duše.

S převýšením pozemku 3,5 m si autorka s týmem poradila velmi dobře, nakonec bylo potřeba vybudovat schodiště s pouhými devíti schody.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Nerovnost terénu jako výzva



Kolektiv realizační firmy navrhl víceúrovňové členění domu s 270 m2 zastavěné plochy. Vrchní část domu byla navržena jako vstup s chodbou s úložným prostorem, garáží a technickou místností i se dvěma dětskými pokoji, které mají společnou koupelnu, dvě samostatné šatny a vlastní vstup na profesionálně řešenou terasu.

Kuchyň a obývací pokoj byly na přání investora koncipovány tak, aby vytvářely srdce domova. Při otevření pojízdných okenních křídel na terasu, která tvoří prakticky celou stěnu, lze dosáhnout absolutního sepětí s okolní přírodou.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Dominantou prostoru celého interiéru se stala obývací místnost s kuchyní, které se nacházejí ve spodní části domu společně s manželskou ložnicí včetně velkorysé koupelny s pracovnou.

Polyfunkční místnost se díky proskleným velkoplošným oknům chlubí neuvěřitelným výhledem a s ohledem na svažitost terénu je i v této části domu možný kontakt s okolní zahradou.

Nadčasovost a čistotu prostoru podporují barevné akcenty dekorativních doplňků včetně textilií, které designérka vybírala s citem a s respektem k zadání investora.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Interiér je koncipován v jednoduchém hladkém řešení bílého laku v kombinaci s dýhovým obkladem a doplňky z hnědého jasanu s nevšední strukturou. Bílá barva zaznívá také v odstínu dřevěné olejované dubové podlahy a prostupuje napříč celým interiérem.

Oproti tomu vynikají černé rámy velkoformátových oken, které dokonale ladí s černými solitérními svítidly. Neutrální barevnost interiéru respektuje vkus investora a současně podtrhuje teplo domova a splynutí s přírodou.

Specialista na podlahy zajistil kompletní pokládku podlahy dubem, který i v zimních měsících, kdy se topí podlažním topením, dokáže zajistit absolutní komfort napříč interiérem včetně dětského zázemí.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Vysoká hra



Vzdušnost domu akcentuje výška stropů, která je 2,75 metru od podlahy.

„Vybavení domu jsme řešili s firmou Hanák nábytek a s jejich hlavním designérem Jiřím Veselým. Firma v rámci své filozofie Interior Concept dodala kompletní vybavení domu včetně interiérových dveří v atypické výšce 2,65 m a v prémiové kvalitě sedmivrstvého laku ve stejném odstínu jako ostatní nábytek. Jejich přístup k realizaci díla jsme s majitelem velmi ocenili a můžeme konstatovat, že tato firma absolutně splňuje všechny nároky na design a kvalitu,“ pochvaluje si kooperaci architektka.

Nábytek současně koresponduje s masivní podlahou v dekoru bělený dub dodanou od firmy Princ parket.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Ve všech koupelnách byl použit velkoformátový obklad 1×3 m a sanitární zařízení od exkluzivního výrobce Laufen.

FOTO: Lukáš Hausenblas

V koupelnách designérka s týmem použila velkoformátový obklad 1×3 m a tak, jak si v celém interiéru dali záležet na veškerém solitérním nábytku, osvětlení či dekoracích, tak i v samotné koupelně lze obdivovat to nejlepší z aktuálního výběru, tentokrát ze sortimentu výrobce Laufen.

Také manželská koupelna je jako všechny ostatní obytné zóny volně průchozí se zahradou.

Strohou geometrii domu skvostně doplňuje zahrada s kulatými keři a kamennými doplňky a luxusní whirpool (design Žaneta Radiměřská).

FOTO: Lukáš Hausenblas

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Kromě dispozičního propojení zahrady s obytnými zónami jsme pracovali s myšlenkou vizuální kompaktnosti a dokonalého sladění energií.

Zahrada se v křivkách vlní okolo domu. Pracovali jsme se žulovými ovály, které jsme doplnili o keře kulatých tvarů – buxusy, hortenzie, velké katalpy, bonsaje či černé borovice. Použili jsme také kamenný koberec a skalničky. Pro pocit komfortu jsme do venkovního prostoru umístili whirlpool se slanou vodou od firmy Hydropool Spa včetně odpočívadla kruhového tvaru, které koresponduje s celkovým pojetím oválného tvarosloví. Konstrukce je obložena cedrem, díky tomu ladí s obkladem domu,“ popisuje designérka.

Radost jí dělá mimo jiné také to, že stavba, která poskytuje dostatek pohodlí a soukromí, naprosto zapadá do okolního prostředí.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Jak to vidí architektka

„V případě tohoto projektu jsme od investora dostali šanci zařídit interiér včetně doplňků a dekorací. To je pro autora ve výsledku obrovská devíza. Vytvořili jsme koncept, který rozproudí srdce domu a současně poskytne majiteli možnost v budoucích letech snadno styl obměnit. Podmínkou našeho dekorování bylo ponechat prostoru plnou funkčnost. A protože pro tuto realizaci jsou typické nadčasové přírodní materiály a jednoduchá barevnost, i doplňky jsme zvolili v obdobném duchu. Vybírali jsme z portfolia top produktů firmy Levier home. I tuto spolupráci musím vyzdvihnout.“

Veronika Motyčková, www.modernibyt.cz