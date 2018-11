Sylva Svobodová, Právo

Na co se při nákupu zaměřit? Zajímají nás nejen rozměry, barva a vzor, ale i další parametry. Vliv na kvalitu má zejména použitý materiál, způsob výroby (ruční, strojová), ale i provedení nášlapné plochy, stupeň zátěže, podkladová vrstva.

Konkrétní koberec vždy vybíráme podle místnosti, kde ho chceme položit. Dětský pokoj vyžaduje odolný typ, ale zároveň příjemný na dotek, protože děti tráví nejvíce času hraním na podlaze.

V ložnici si můžeme dovolit koberec s hustým vysokým vlasem, do frekventovaných prostor volíme koberec zátěžový, mechanicky odolný, snadno udržovatelný.

Atraktivní koberec Corbeile je vyroben z mořské trávy, velikost 120 x 180 cm. Hodí se do jednoduchého, střízlivého interiéru.

FOTO: Butlers (2x)

Preferujte kvalitní výrobky, vyplatí se to! Pro zajímavost: hustota normálního zátěžového koberce je do 250 000 vpichů/m2, kvalitní koberec jich má i milion. Když se pro takový rozhodnete, nevzniknou na koberci otlaky nábytku, bude se vám rovněž mnohem lépe udržovat a dlouho vydrží.

A vybírat je opravdu z čeho: barev, vzorů a struktur je na stovky. Rozhodnout se lze pro role, čtverce i samolepicí kobercové lamely, které si šikovný kutil dokáže položit sám.

Běhoun Bon Appetit je šikovný do kuchyně na zachytávání nečistot, které nechtěně spadnou z pracovní desky. Rozměr 50 x 150 cm, hnědá barva. Cena 699 Kč.

FOTO: Hornbach (3x)

Kusový, či celoplošný?

Základní otázka při výběru koberce je, zda zvolit koberec kusový, či celoplošný. Obě varianty mají své výhody.

Koberec položený v místnosti od rohu do rohu výrazně tlumí hluk, je hřejivý a komfortní pro běhání naboso.

Hladký, tkaný koberec s decentním proužkem v černo bílé kombinaci. Velikost 80 x 150 cm. Koberec má z rubové strany stejný vzor, vhodné doplnit protiskluzovou podložkou, cena 499 Kč.

FOTO: Ikea (2x)

Kusové koberce jsou v mnoha rozměrech, běžně se jejich šířka pohybuje od 40 do 200 cm, délka od 60 do 290 cm. Lze mít i velikosti podle přání na míru. Používají se spíše jako doplněk a pokládají se často na dřevěnou podlahu nebo dokonce betonovou stěrku. Jsou dominantním prvkem v interiéru, mají výrazné vzory, barvy, umějí opticky vymezit jednotlivé zóny v prostoru.

Chundelatý kusový koberec Enzo s vysokým vlasem, béžový. Velikost 80 x 150 cm, hmotnost vlasu 2400 g/m3. Cena 1490 Kč.

Výběr materiálu

Syntetické koberce: nejčastěji se používají umělá vlákna polyamidu a polypropylenu. Oba materiály sice mohou vypadat na první pohled stejně, ale kvalitativně se od sebe velmi liší.

Polyamid nabízí velmi odolné vlákno, má vysokou paměťovou schopnost, drží svou kvalitu mnoho let. A vůbec nehleďte na to, že je dražší.

Polypropylen je méně odolný a logicky levnější, což není vždy výhra. Koberec se v obchodě totiž mnohdy „nese“ skvěle, ale po pár letech používání se může začít žmolkovat, špatně se čistí.

Vzorovaný koberec Zuier Nepal, materiál 90% polypropylen, 10% viskóza s efektem pravé vlny s leskem. Velikost 67 x 245 cm, cena 3419 Kč.

Koberce z přírodních vláken: mohou být z rostlinných (sisal, mořská tráva, konopí) i živočišných (vlna, bavlna) materiálů.

Přírodní koberce si mnozí zákazníci cení pro jejich výtečné vlastnosti: jsou velmi příjemné na dotek, v zimě hezky hřejí, mají schopnost „dýchat“ a v létě naopak ochlazují. Často jsou vyráběny ručně, nesou punc originality a snesou velké zatížení. Pokládáme je tam, kde se rádi pohybujeme bosí (ložnice, dětský pokoj).

Originální koberec Knitwork vás pohladí pohledem i na dotek. Utkán je ve stylu patchwork z té nejjemnější vlny. Velmi měkký, ručně vyrobený. Velikost 150 x 80 cm.

Trendem jsou i kobercové předložky z pravé kůže, které jsou hlavně dekorativním prvkem. Sluší jim to před houpacím křeslem, v blízkosti krbu, umějí navodit správnou domácí atmosféru.

Designová Lamb skin. Imitace ovčí kůže, barva bílá, růžová, světle šedá. Velikost 55 x 80 cm. Cena od 295 Kč.

FOTO: Bauhaus (2x)

Zátěžový koberec

Je ideální do vstupní haly, na chodbu a předsíně. Musí zvládnout náročnější provoz a vypadat přitom stále skvěle. Je tedy důležité volit kvalitní materiál, snadno udržovatelný a hlavně odolný.

Zátěžové koberce se dnes prodávají v mnoha nápaditých variantách. Mohou se skládat do čtverce i složitějších geometrických tvarů, mají výrazné barevné vzory, atraktivní design.

Z praktického hlediska si pohlídejte, zda má koberec třídu zátěže alespoň označenou číslem 23. Struktura koberce se musí dobře čistit, proto volte pevně utaženou smyčku. Může mít i krátce řezaný vlas.

Opomíjeným kritériem je někdy reakce na oheň (třída hořlavosti), což je důležité hlavně v komerčních prostorech. Pro mnohé je taky důležité, zda lze koberec položit na podlahové vytápění. Všímejte si rovněž, jak koberec akusticky izoluje a zvládá pojezd koleček od pracovní židle.

Návrat k přirozenosti

Béžová, šedivá, krémová a hnědá jsou barvy, které milujeme. Syté odstíny se nám líbí, ale obvykle preferujeme klidnější vzhled.

Barevné kousky se pořizují pouze do ryze minimalistických interiérů. Majitelé po určité době zjistí, že jsou prostory, ve kterých žijí, studené a „něco jim chybí“. Pak velmi často sáhnou po kusové variantě s výrazným vzorem a barvou.

Hladce tkaný koberec, ručně vyrobený, 195 x 133 cm, materiál vlna, odolává špíně. Cena 3490 Kč.

Dnes jsou tak kvalitní koberce, že i ty na pohled vysoké a s hustým vlasem spolehlivě zvládnou kolečka od pracovní židle. Stejně tak se nemusíme bát dětem položit v místnosti jakýkoliv koberec.

„Dnes jsou koberce na vysoké úrovni, zdravotně nezávadné. Určitě se vyplatí vybrat kvalitní polyamid nebo přírodní koberec, zbytečně nešetřit. Při správném zacházení vydrží velmi dlouho,“ vysvětluje odborník Karel Roubíček z firmy Boca.

Kusový koberec Royal v pestrobarevném provedení. Materiál 100% polypropylen, výška vlasu 35 mm. Rozměry 80 x 150 cm, cena 1045 Kč.

Údržba koberce

Každá věc vyžaduje údržbu a péči, stejně tak koberec: ať je z umělého, či přírodního materiálu. Koberce určitě pravidelně vysáváme, a ty kusové i z rubové strany. Jednou za půl roku jim dopřejeme hloubkové čištění, lze si objednat profesionální firmu, která vezme rovnou i čalouněné sedačky. Hlavní zásada je: malou katastrofu v podobě fleku se snažte vyčistit hned, a to nejlépe tzv. suchou cestou.

„Máme zkušenosti, že co se nevyčistí suchou metodou, to mokrou už nejde. Navíc při namočení se z koberce dostane to kvalitní, co obsahuje. Přírodní materiál se dokonce vysráží,“ vysvětluje odborník.

Kuchyňský koberec Coffee, barva šedá, hnědá. Rozměr 67 x 180 cm, cena 395 Kč.

Proto je dobré mít v komoře uschované speciální spreje od prodejce koberců, kterým lze poškozené místo lokálně ošetřit.