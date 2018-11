Karolina Černá, Právo

Kuchyňská linka by měla být promyšlené dílo. Snad právě proto si ji mnoho lidí nechá zhotovit na zakázku. Další cestou je sestavení sektorové kuchyně z různých skříněk (horní, spodní, potravinové, pro spotřebiče) a zásuvkových dílců na míru majiteli i prostoru určenému lince.

Bohatý je také výběr typových malých i velkých kuchyňských bloků. Obecně přitom platí, že v lince na sebe mají plynule navazovat místo pro ukládání zásob a nádobí, mycí, přípravné a nakonec varné centrum. Zabudované v sobě přitom může mít elektrické zásuvky, odsávání i osvětlení.

Elektrické zásuvky na spotřebiče mohou být ve stěně pod horní úrovní, ale také účelně zabudované přímo do pracovní desky.

FOTO: Kuchyně Schmidt (4x)

Varianty linek

Jednořadá kuchyně je vhodná do nejmenších prostor nebo do niky určené k vaření ve větší místnosti s jídelní a obývací částí. Může splňovat menší nároky na přípravu jídla i úložné prostory.

Je-li však vybavena víceúčelovými mini spotřebiči a potraviny, nádobí jsou uskladněné vedle v kredenci, pak svými možnostmi naopak překvapí.

Jednořadá malá linka zabudovaná do výklenku šetří místo v prostoru.

FOTO: Hornbach (2x)

U dvouřadé kuchyňské linky s protilehlými dílci dbáme, aby přípravné a varné centrum byly pospolu na jedné straně, mycí a odkládací centrum na druhé.

Ve dvouřadé kuchyni jsou mycí a varné centrum proti sobě.

Tvar písmene L je vhodný do menších a středně velkých prostor. Otevřeností patří k oblíbeným tam, kde se kuchyň propojuje s obývacím pokojem a jídelnou. Snadno ji kombinujeme s pracovním nebo varným ostrůvkem. U „elka“ je vše po ruce, rohová část nabízí efektivní ukládání.

Kuchyně ve tvaru U vynikají útulností, dostatkem úložného místa, zejména však dostupností všech zón z jednoho bodu. Vzdálenost mezi proti stojícími stěnami linky má ale přesahovat 140 cm, aby se daly otevřít zásuvky či skříňky na obou stranách a v kuchyni se mohlo pohybovat i více osob.

Takzvané účko je velmi útulné a hospodyňka se v něm pohybuje bez zbytečného přebíhání.

Můžeme-li si dovolit obestavět kuchyňskou linkou všechny stěny větší místnosti, získáme tvar písmene G. Při šikovném řešení ji ale vmáčkneme i do menších rozměrů.

Na zkráceném levém či pravém rameni linky může být jídelní stůl či barový pult. Podobně jako „účko“ nabízí dostatek rohových zásuvek a skříněk.

Úrovně a místa ukládání

V dosahu rukou při běžném postoji, tj. ve výsuvech pod pracovní deskou a v nižší úrovni horních skříněk, by měly být nejčastěji používané zásoby, nástroje a nádobí.

Někdy jsou pod pracovní plochou nízké zásuvky pro náčiní, do některých typů lze umístit i kořenky a ochucovadla. Méně používané věci patří nad a pod tuto úroveň. Těžké velké hrnce, mísy a menší spotřebiče uložíme do spodních skříněk nebo do otvíracího soklu linky.

Na police v horních skříňkách obvykle skládáme talíře na sebe, hrnky vedle sebe. Můžeme je také zavěsit za ucha na speciální háčky připevněné k vrchní ploše vnitřního prostoru, ale také na spodní plochu horní skříňky.

Hrnky v horní skříňce úsporně uložíme tak, že je zavěsíme, třeba i nad uložené talíře.

FOTO: Bonami

Na police skříněk pod pracovní plochou zpravidla stavíme hrnce, ukládáme na ně pánve. Pod dřez schováme čisticí prostředky, pod přípravnou či odkládací plochou mohou být boxy na tříděný odpad.

Z hlubokých skříněk snadno vytáhneme výsuvné police, boxy s výsuvnými díly, za jedněmi většími skříňovými dvířky nalezneme zásuvky, které vysunujeme jednotlivě podle potřeby.

V úzké horní zásuvce pod pracovní plochou je potřebné náčiní.

FOTO: Möbelix (2x)

Boxy na čisticí prostředky a odpadky jsou často pod dřezem.

Pro spodní skříňku v rohové části linky je optimální výsuvný otočný díl s několika patry, ať už jde o plnou, nebo drátěnou plochu. Mechanismus, jímž celý obsah rohového dílu dostaneme ven, ovládáme lehkým potáhnutím za úchytku. V rohu pod pracovní plochou můžeme mít i zásuvku se speciálně upraveným předním dílem.

Kromě skříněk a zásuvek skrývá moderní linka za úzkými vyššími dvířky celý oddíl polic, boxů dostupných ze všech stran po otevření lehkým stiskem (push systém).

Dno zásuvek má brzdné výstupky, které brání posunování věcí.

Organizace přihrádek

Na trhu jsou k dostání plata pro konkrétní zásuvky s fixními přihrádkami pro příbory, s prohlubněmi pro uložení každého nože zvlášť atd. Některé díly, třeba s méně užívaným náčiním, lze uzavřít průhledným či neprůhledným odnímatelným poklopem.

Praktické úložné díly dostupné z obou stran lze z kuchyňské linky lehce vysunout.

Organizéry s nastavitelnými přepážkami jsou flexibilnější. Pohybujeme s nimi podle potřeb po hranách jednotlivých přihrádek, čímž je zvětšíme, nebo zmenšíme.

Do dolních zásuvek ukládáme méně využívané nádobí. Přepážky lze přemisťovat podle potřeby.

Talíře stojí v přihrádkách, v drážce, mezi kolíky, vyjímatelný ergonomický držák na talíře nastavíme podle počtu a velikosti talířů. Hrnce a malé spotřebiče postavíme mezi kolíky, zarážky bránící posuvu, které rozmístíme v zásuvce podle velikosti předmětů a fixujeme do perforovaného podkladu.

Do hlubokých zásuvek dáme přenosné pořadače různých velikostí a dózy např. s trvanlivými potravinami. Nežádoucímu pohybu věcí uložených v zásuvkách brání drobné výstupky na dně zásuvky nebo gumový brzdný podklad.

Protichůdné trendy. V současné době jsou oblíbené kuchyňské linky, které skrývají úložné prostory za dvířky připomínajícími jednolitou stěnu, nebo naopak spějí k naprosté transparentnosti otevřenými policovými díly, věšáky a policemi na stěnách.

FOTO: Ikea (3x)

Pracovní deska

Správnou výšku pracovní plochy zjistíme tak, že se k ní postavíme zpříma, ohneme ruku v lokti do pravého úhlu. Vzdálenost mezi nataženou dlaní a pracovní plochou by měla být 10 až 15 cm. Pro početnější rodinu aktivní v kuchyni je vhodná víceúrovňová pracovní deska.

Výška pracovní plochy by měla vyhovovat tomu, kdo nejčastěji v kuchyni připravuje jídlo.

Žulová deska patří k luxusnějším materiálům, je však odolná a působí velmi elegantně.

FOTO: Maple hill

Materiál na pracovní desku v kuchyni vybíráme zejména s ohledem na jeho odolnost vůči mechanickému poškození i čisticím prostředkům. Spojení dřevotřísky nebo MDF desky s laminátovým povrchem (např. vysoce odolný HPL laminát) je cenově výhodné, laminát je vcelku odolný, ovšem může utrpět pořezáním.

Skleněné a keramické povrchy se snadno udržují a jsou maximálně hygienické. Jsme opatrní při práci s ostrými předměty, nemělo by na ně spadnout nic ostrého či velmi těžkého. Kámen přírodní i umělý patří k luxusnějším materiálům, vypadá dobře v kombinaci s masivním dřevem.

Nejvhodnější pro pracovní desky je tvrdé dřevo jako buk, dub, tropické dřeviny, které jsou k vlhkosti a vyšším teplotám v kuchyni snášenlivější. Je však třeba o ně pečovat, a to i když je již povrchově ošetřené z výroby.

Dřevotřísková deska s dekorativním laminátem nabízí řadu variant barev i vzorů.; Pracovní desku z dubového masivu občas oživíme prostředky na dřevo. Původnost materiálu lze kdykoliv obnovit zbroušením.

Osvětlení pracovní desky se podobá osvětlení divadelního jeviště. Na frekventované plochy míří bodová světla, nenápadné LED pásky umístěné na spodních a bočních lištách horních skříněk. Vývod pro světla a vypínač mají být na stěně v úrovni horních skříní.

Zbytek stropního osvětlení je nutné naplánovat vzhledem k typu stropu, neměli bychom ho mít ale za zády, jinak si budeme při práci stínit celým tělem.